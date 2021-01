Peklenska izkušnja ameriškega olimpijca, ki daje misliti #intervju

32-letni Američan Brady Ellison je svetovni prvak, dobitnik treh olimpijskih kolajn, štirikratni prvak panameriških iger in trenutno številka ena na lestvici lokostrelcev z ukrivljenim lokom. Ko sta z ženo, vrhunsko slovensko lokostrelko Tojo (Černe) Ellison konec lanskega leta pričakovala rojstvo prvorojenca, se je spopadal z najtežjo preizkušnjo v svoji športni karieri: pozitivnim dopinškim testom, a je z laboratorijsko analizo predpisanega zdravila, ki ga uživa daljše obdobje in ima zanj vsa dokazila, dokazal svojo nedolžnost. Zdaj si želi o tem ozaveščati športnike in trenerje.

Brady in Toja Ellison, ameriško-slovenski lokostrelski par Foto: Facebook/Ellisonarcherypowercouple Brady Ellison je 7. oktobra lani v olimpijskem trenažnem centru v Chula Visti v Kaliforniji opravil dopinški test. Tako kot že ničkolikokrat prej. A takrat je bilo drugače. Dva tedna pozneje so ga obvestili o tem, da je bil njegov dopinški test pozitiven.

In takrat se je začela drama … Najtežji trenutki v njegovi karieri, priznava.

Sledilo je obdobje dokazovanja, da je prepovedana snov, ki so jo odkrili v njegovem organizmu (hidroklorotiazid) tja zašla nenamenoma, prek predpisanih zdravil (levotiroksin), ki jih uživa že daljše obdobje in ima zanje vsa zdravniška dokazila.

V vmesnem času, 14. novembra, je njegova žena Toja (Černe) Ellison, prav tako vrhunska lokostrelka, rodila sina Tya, 17. decembra pa sta končno dočakala rezultate laboratorijske analize, ki je dokazovala, da se je v proizvodnji pojavila kontaminacija zdravila s prepovedano snovjo in da je Ellison nedolžen.

A njegova zgodba bi morala imeti večjo težo kot zgolj zgodba posameznika. To je zdaj tudi njegova misija, je razložil v pogovoru za Sportal.

Pozitivni dopinški test je najbrž najslabša in najbolj šokantna novica, ki jo lahko prejme športnik. Kako ste sami sprejeli novico, da je bil vaš dopinški test pozitiven?

Bil sem popolnoma šokiran. Prepričan sem bil, da se je zgodila napaka, da so rezultati napačni, da se je zgodila zamenjava testa ali nekaj tretjega. Glede na to, da v življenju nikoli nisem užival ničesar, kar bi bilo na seznamu prepovedanih živil, sem vedel, da nisem zagrešil nobene napake.

Zaradi tveganja ne uživam nobenih prehranskih dopolnil, vedno preverim, kaj vnašam v svoje telo. In ko sem prejel sporočilo o pozitivnem testu, sem vedel, da je to nemogoče, da gre za napako.

S Tojo sva takoj začela raziskovati vse o snovi, ki naj bi jo užival, šlo je za diuretik hidroklorotiazid (HCTZ), in kmalu ugotovila, da je bilo še nekaj podobnih primerov in da je snov lahko v zdravilu, ki ga tudi uživam (dobivam ga na recept), ni pa navedena na deklaraciji.

Zdravilo smo takoj poslali na nadaljnje testiranje v laboratorij in takrat se je začela živčna vojna. Nismo namreč vedeli, ali je bila vsaka tableta v škatlici kontaminirana s to snovjo ali pa je bilo takih le nekaj, jaz pa jih nimam več, da bi dokazal svojo nedolžnost …

Skratka vseskozi sem se zavedal, da nisem storil nobene napake in da nisem kršil pravil, a vse to čakanje je bilo nekaj najtežjega.

Če mi ne bi uspelo dokazati svoje nedolžnosti, bi to pomenilo konec moje športne kariere. Zakaj? Zaradi nečesa, česar nisem storil, na kaj takega niti nisem pomislil!

Kaj je hidroklorotiazid? Kot nam je pojasnil Lovro Žiberna, docent pri predmetu farmakologija na Fakulteti za medicino Univerze v Ljubljani, strokovni svetovalec in uradnik za kontrolo dopinga pri SLOADO, je hidroklorotiazid tiazidni diuretik, kar pomeni, da pospešuje odvajanje vode iz telesa.



Diuretiki so v športu prepovedani iz dveh glavnih razlogov. Prvič zato, ker spodbujajo hitro izgubo telesne teže zaradi odvajanja vode iz telesa (na primer v borilnem športu, kjer je pomembno tehtanje pred tekmovanjem, športnik lahko na ta način izgubi nekaj kilogramov in je posledično v nižji kategoriji), in drugič zato, ker se pri povečanem izločanju vode iz telesa hitreje izločajo tudi druge snovi (npr. druga zdravila/dopinške substance), zato so diuretiki lahko tudi maskirni agensi, ker prikrivajo drugo uporabo zdravil v ozadju, še pojasnjuje Žiberna.

Ste se v tem obdobju počutili nemočnega? Vajeti niso bile več povsem v vaših rokah.

Nemočnega niti ne, sem bil pa precej jezen, no, razjarjen je boljša beseda. S Tojo sva se veliko pogovarjala o tem, kako se bova borila. Če nama ne bi uspelo dokazati, da se je prepovedana snov nenamerno znašla v mojih zdravilih, ki jih uživam na recept, bi zadevo prenesla na sodišče.

Pogovarjala sva se že o tem, da bi prodala hišo in verjetno še kaj drugega, če bi bilo to potrebno, da bi najela odvetnike. Pripravljen sem bil opraviti tudi poligraf, proučeval sem tudi že možnosti zaposlitve, če bi morda res dobil prepoved tekmovanja …

Skratka, pripravljen sem bil storiti vse, da dokažem svojo nedolžnost. Bilo je res precej grozljivo obdobje.

Kaj bi bil vaš naslednji korak, če te snovi v vaših zdravilih ne bi našli?

Naslednji korak bi bila analiza vode v mestnem vodovodu, nato hrane, ki jo uživam, in podobno.

Kako hitro ste ugotovili, da bi težava lahko bila v zdravilih?

Zelo hitro, približno po dveh urah. Takoj ko sem v iskalnik vtipkal ime snovi, sem vedel, kaj bi bil lahko razlog za pozitiven test. Torej kontaminacija zdravila v proizvodnem procesu, kar se je nazadnje tudi potrdilo.

Zakaj ste se odločili, da svojo zgodbo delite z javnostjo? Ste bili deležni velikega odziva? Se vam je oglasilo veliko ljudi?

Da, ogromno. Na objavo na družbenih omrežjih, v kateri sem opisal, kaj se mi je dogajalo v preteklih mesecih, sem dobil več odziva kot za karkoli prej, kar je krasno.

Oglasilo se mi je ogromno športnikov in nihče od njih ni vedel, da se lahko zgodi, da zaradi zdravila, ki ga dobiva na recept, pade na dopinškem testu. Oglašali so mi tudi ljudje zunaj športne sfere, ki so zaradi takšne zadeve izgubili službo. Sicer pa sem bil takoj odločen, da želim svojo zgodbo deliti z javnostjo. Zakaj? Ker nisem vedel, da se kaj takega lahko zgodi.

"Testirajo me že vse od leta 2005 in zagotovo sem opravil že več kot 100 dopinških testov. Nikoli prej nisem imel nobenih težav, niti nisem vedel, da se mi zaradi predpisanih zdravil lahko zgodi kaj takega. In če tega nisem vedel jaz, ki sem res že dolgo prisoten v športu, potem verjamem, da tega ni vedel še marsikdo drug." Foto: Guliverimage/Getty Images

Testirajo me že vse od leta 2005 in zagotovo sem opravil že več kot 100 dopinških testov. Nikoli prej nisem imel nobenih težav, niti nisem vedel, da se mi zaradi predpisanih zdravil lahko zgodi kaj takega. In če tega nisem vedel jaz, ki sem res že dolgo prisoten v športu, potem verjamem, da tega ni vedel še marsikdo drug.

Ko je Usada (Ameriška protidopinška agencija, op. a.) objavila poročilo o mojem primeru, je bilo jasno razvidno, da ne želijo, da se take stvari dogajajo, in da so na strani športnika. Da pa ugotavljajo, da se taki primeri vendarle lahko zgodijo in da je v zvezi s tem nekaj treba spremeniti. Ampak pobuda mora priti s strani Wade (Svetovne protidopinške agencije, op. a.).

Lahko se zgodi, da naše vzorce z izboljšanimi testi testirajo za več let nazaj, mi pa seveda ne hranimo zdravil za toliko časa, zato se lahko znajdemo v velikih težavah. Na to bo treba misliti.

Kar precej strašno, če pomisliš. Kako boš po toliko letih dokazal, kako se je snov znašla v tvojem telesu.

Usada je sporočila, da so od leta 2016 zabeležili že 25 podobnih primerov.

Odločili ste se, da naredite še korak dlje. Da začnete športnike in njihove trenerje ozaveščati o tej temi, saj, kot sami pravite, informacij o tem ni dovolj. V kateri fazi ste trenutno?

Smo v fazi dogovarjanja. Pogovarjam se z Wado in odgovornimi pri Usadi.

Rad bi, da se športniki zavedajo tveganja, da se lahko kljub temu, da uživajo zdravila, za katera imajo vsa dovoljenja, zgodi, da je zdravilo kontaminirano oziroma je v njem prisotna snov, ki tam ne bi smela biti, podobno, kot se to lahko zgodi pri raznih prehranskih dopolnilih.

Tega mi nikoli prej ni nihče omenil, zato sklepam, da to športnikom ni znano. Rad bi, da se to spremeni.

Ali da se bodo športniki tega zavedali ali pa da se nekaj spremeni v sistemu. Da na primer pri zdravilih ne more več veljati politika ničelne tolerance oziroma se mora, če ta velja, zgoditi sprememba v proizvodnji zdravil.

Pogovarjal sem se tudi z odgovornimi v laboratoriju, kjer testirajo zdravila in preverjajo, ali ta vsebujejo snovi, količino, ki je zapisana na deklaraciji. Šokiran sem bil ob dejstvu, kako pogosto v zdravilih najdejo tudi druge snovi.

Ne gre za količine, ki bi ljudem lahko škodile, vse je v okviru dovoljenega, je pa težava, če se snovi, ki so na seznamu prepovedanih, znajdejo v telesu športnika in jih potem v krvi ali urinu zazna dopinški test, ki je zelo natančen.

Moj predlog je, da od vsake škatlice shranite nekaj tablet ali nekaj kapljic, če zdravilo uživate v tekočini. Zabeležite si ime proizvajalca zdravila, serijsko številko ... Za vsak primer. Podobnih primerov je namreč vse več.

V Sloveniji še brez takih primerov V Sloveniji do zdaj še ni bilo primera, da bi športnik uporabljal v terapevtske namene zdravilo, ki bi bilo hkrati kontaminirano z drugim zdravilom.



"Kakovost zdravil v EU, ki jih odobri Evropska agencija za zdravila (EMA), dosega najvišje standarde, zato jim tudi Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) odobri dovoljenje za promet na območju Republike Slovenije," je še pojasnil Žiberna. Kako sploh lahko pride do kontaminacije?



Žiberna poudarja, da se pri zdravilih, ki so izdelana v farmacevtski industriji po najvišjih standardih kakovosti, nedeklarirana zdravilna učinkovina ne more oz. ne sme pojaviti. Do kontaminacije lahko pride teoretično pri pripravi magistralnih zdravil v lekarni ali pri uporabi preparatov, ki jih delajo manjša podjetja in ne uporabljajo standardov GLP (dobre laboratorijske prakse). Precej več primerov kontaminacije s hidroklorotiazidom je pri uporabi prehranskih dopolnil, dodaja. Taki primeri so bili tudi pri slovenskih športnikih.

Trenutno se pripravljate na svoje četrte olimpijske igre. Kako potekajo priprave?

Dobro, je pa res, da se še vedno privajam na treninge ob dojenčku (smeh, op. a.).

Brady Ellison je dvakratni svetovni prvak in dobitnik treh olimpijskih medalj, dveh bronastih v ekipni konkurenci (London 2012, Rio 2016) in ene srebrne (Rio 2016) v posamični konkurenci. Je tudi štirikratni zmagovalec panameriških iger (posamično, ekipno in v mešanih ekipah).