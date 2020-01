Kaj se dogaja s Froomom?

34-letni Chris Froome, štirikratni zmagovalec najprestižnejše dirke v svetu kolesarstva, Dirke po Franciji, je pred kratkim napovedal, da se bo skušal pripraviti za naskok na peto skupno zmago na francoski pentlji, a kot kaže, se njegova vrnitev v svet profesionalnega kolesarstva ni razpletla po načrtih.

Britanec je po preverjenih informacijah pripravljalni tabor res zapustil, a je razlog za predčasen odhod predvsem v tem, da so mu morali iz noge odstraniti delček železa. Ta je v njegovem telesu ostal od operacije stegnenice, ki si jo je poškodoval v hudem padcu med ogrevanjem za junijski Kriterij Dauphine, ta ga je stal tudi nastopa na lanskem Touru.

Poškodba je bila tako huda (zlomil si je desno stegnenico in komolec ter poškodoval rebro in kolk), da od takrat Froome sploh ni več nastopal.

The last decade may not have ended as well as I would have hoped 🤕 but I think I did okay 😁🥳 2 babies 👶🏼 7 grand tours 🚴🏻‍♂️ & counting 💪 pic.twitter.com/YDVvDuoOhN