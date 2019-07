Jan Polanc drugi del sezone odprl s sedmim mestom

Sicer pa je Polanc letos na vseh etapnih dirkah končal visoko v skupnem seštevku. Vse dirke svetovne serije, na katerih je nastopil, po Avstraliji, od Tirenskega do Jadranskega morja, po Turčiji in Italiji, je končal v prvi petnajsterici. Preostale dirke po Omanu, Siciliji in Sloveniji pa v prvi deseterici.

Drugi Slovenec na dirki Domen Novak iz ekipe Bahrain-Merida je štiridnevno dirko končal na 48. mestu. Slovenski prvak v cestni vožnji je bil najboljši v najtežji, drugi etapi, ko je bil 19.

Prvo in zadnjo etapo, obe sta se končali s sprintom, je osvojil Kolumbijec Alvaro Jose Hodeg, v drugi je bil najboljši Padun, ko je tudi prevzel majico vodilnega, v tretji pa je slavil belgijski up Remco Evenpoel. Mladinski svetovni prvak v vožnji na čas in cestni dirki je nase opozoril z napadom v zadnjih 20 kilometrih in se veselil zmage z več kot dvema minutama prednosti.

Preberite še: