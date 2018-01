Impeyju dirka po Avstraliji

Dirka po Avstralii, zadnja etapa

Nemški kolesar Andre Greipel je bil danes po 90 kilometrih najhitrejši v sprintu, zmage se je veselil pred Avstralcem Calebom Ewanom (Mitchelton-Scott) in trikratnim svetovnim prvakom, Slovakom Petrom Saganom (Bora-Hansgrohe).

Greipel je bil sicer na Tour Down Under najboljši v letih 2008 in 2012. Za Daryla Impeyja, ki si je zmago privozil že na sobotni predzadnji etapi, je to največji uspeh v karieri, zmago je slavil pred prvim favoritom, Avstralcem Richiejem Portejem (BMC). Dirka po Avstraliji je prva v koledarju svetovne serije, Impey pa je postal prvi ne-Avstralec s skupno zmago po letu 2013.