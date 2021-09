Hagenes prvak, Slovenci daleč od najboljših

Norvežan Per Strand Hagenes je novi mladinski svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. Na 121,4 km dolgi dirki na SP v Flandriji s startom in ciljem v Leuvnu mu je v zaključku uspel pobeg. Srebro je z 19 sekundami zaostanka osvojil Fraancoz Romain Gregoire, bron pa Estonec Madis Mihkels.

Slovenci so bili tokrat daleč od najboljših. Jaka Špoljar in Fabjan Kralj sta prišla v cilj s skupino, ki je zaostala 8:29 minute in zasedla 64. in 65. mesto, Aljaž Turk in Vid Jeromel sta odstopila.