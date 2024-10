Kolesarji so morali v zadnji etapi dirke po Guangxiju premagati pet krogov v okolici Nanninga z enim zahtevnim klancem (1,3 km/12 %). Matevž Govekar se je na koncu znašel v skupini okoli 50 kolesarjev, ki se je kljub številnim napadom v zadnjem krogu pomerila v sprintu.

🇸🇮 Matevz Govekar wins the final stage of #TOG2024 🇨🇳! He beats 🇳🇱 Marijn van den Berg and teammate 🇦🇺 Rob Stannard! 🚀



🇧🇪 Lennert Van Eetvelt wins the overall classification after a magnificent display in yesterday’s queen stage! 👑pic.twitter.com/IGHELuv8Mr