Prireditelji kolesarske dirke po Italiji so sporočili, da bo sobotna 20., predzadnja etapa letošnje preizkušnje doživela spremembo trase. Zaradi zdravstvenih razlogov in prepovedi selitve karavane v sosednjo Francijo bo etapa potekala samo v Italiji.

Po prvotnih načrtih bi morali kolesarji v tej etapi peljati tudi do Briancona na francoski strani meje, toda stroga zdravstvena in varnostna pravila so prireditelje prisilila v spremembo. Francoske oblasti niso izdale ustreznih dovoljenj za potek dirke v Franciji.

Kot je pojasnil direktor dirke Mauro Vegni, bo zdaj etapa od Albe do Sestriera namesto obiska Agnella, Izoarda in Monginevra dvakrat obiskala Sestriere, tretjič pa bo nato v tem zimskošportnem središču tudi cilj etape. Vzpon do Sestriera pa bodo kolesarji dvakrat začeli v Cesani, enkrat pa v Pragelatu.

