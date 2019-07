Giro Rosa zaznamovale Nizozemke, BTC City Ljubljana peta ekipa dirke

V Vidmu se je danes zaključila desetdnevna dirka ženskega World Toura Giro Rosa. Organizatorji so poskrbeli za zanimiv in hkrati zahteven ter naporen Giro, kot ga še ni bilo. Skupne zmage se je veselila Nizozemka Annemiek Van Vleuten (Mitchelton-Scott), najboljša kolesarska slovenske ekipe BTC City Ljubljana pa je bila Švedinja Hanna Nilsson na 34. mestu.

Letošnji Giro Rosa je bil izpeljan na visoki ravni in je ob traso privabil ogromno množico navijačev. Ti so na najpomembnejši več etapni dirki sezone spodbujali žensko kolesarsko elito.

Kolesarke ljubljanske ekipe BTC City so se izkazale na desetdnevni dirki Giro Rosa. Foto: BTC City Ljubljana

Pričelo se je z ekipnim kronometrom, kjer je ljubljanska ekipa zasedla 12.mesto. Sledile so vse težje in težje gorske etape, na katerih so v prvi tretjini zaključevale Hanna Nilsson, Pintar Urša, Žigart Urška in Bujakova. Mlada Nizozemka Maaike Boogaard je bila aktivna v pobegih ter prvič končala Giro.

Zadnjo etapo na gradu v Vidmu je Bujakova končala na 14. mestu, etapne zmage pa se je veselila nizozemska zvezdnica Marianne Vos (CCC-Liv).

Ženski Giro je v Italiji letos pritegnil ogromno pozornosti. Foto: BTC City Ljubljana

Nizozemka je bila tudi skupna zmagovalka Gira, izjemna Annemiek Van Vleuten je drugo uvrščeno rojakinjo Anno Van der Breggeen prehitela za tri minute in 45 sekund, tretja pa je bila Avstralka Amanda Spratt, ki je zaostala že skoraj sedem minut.

Slovenska ekipa peta

Od predstavnic ekipe BTC City Ljubljane se je najvišje uvrstila Hanna Nilsson na 34.mesto, sledila je Urša Pintar s 43. mestom, Žigartova 50., Bujakova 59. Ratto 83. ter Boogaard 84., edina slovenska ekipa na Giru pa je bila odlična peta. Na dirki je sodelovalo 23 ekip.

Številni navijači ob progi so lahko spremljali prevlado nizozemskih kolesark. Foto: BTC City Ljubljana

Najboljša ekipa Gira je bila CCC-Liv, druga Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano, tretja pa Bigla Pro Cycling Team.

Giro Rosa 2019, končni vrstni red: 1. Annemiek Van Vleuten (Niz) Mitchelton-Scott 25;01:41 2. Anna Van Der Breggen (Niz) Boels Dolmans +3:45 3. Amanda Spratt (Avs) Mitchelton- Scott 6:55 4. Ashleigh Moolman-Pasio (JAR) CCC-Liv 7:54 5. Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-SRAM 7:57 6. Lucinda Brand (Niz) Team Sunweb Women 8:01 7. Katharine Hall (ZDA) Boels Dolmans Cyclingteam 8:16 8. Elisa Longo Borghini (Ita) Trek-Segafredo Women 8:19 9. Soraya Paladin (Ita) Ale Cipollini 9:13 10. Erica Magnaldi (Ita) WNT-Rotor Pro Cycling 9:31 … 34. Hanna Nilsson (Šve) BTC City Ljubljana +26:57 43. Urša Pintar (Slo) BTC City Ljubljana 42:48 50. Urška Žigart (Slo) BTC City Ljubljana 50:42 59. Eugenia Bujak (Lit) BTC City Ljubljana 59:06 83. Rosella Ratto (Ita) BTC City Ljubljana 1;19:27 84. Maaike Boogaard (Niz) BTC City Ljubljana 1;21:29

Preberite še: