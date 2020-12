Sreča v nesreči za Valižana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji zmagovalec kolesarske dirke po Franciji Geraint Thomas je danes med treningom grdo padel, a na srečo se je padec končal zgolj z izpahnjeno ramo. Po zdravniškem pregledu so ugotovili, da Valižan nima nič zlomljenega.

Thomas je na družbenih omrežjih objavil rentgenske slike svoje rame in zraven dodal dvignjen palec, znak, da je vse v redu. "Ni bila ravno nedelja, kot bi si jo želel. Zdrsnil sem na ledu in si izpahnil ramo. Dve uri je bolelo, zdaj je spet na svojem mestu. Na srečo ni nič zlomljenega," je še dodal zmagovalec Toura iz leta 2018.

Zvezdnik Ineosa je oktobra moral predčasno končati dirko po Italiji, potem ko je pred tretjo etapo padel in si poškodoval medenico. Dodal je, da se po današnjem padcu počuti dobro in da se bo vrnil na trening, a bo ostal na suhem in vadil na sobnem kolesu.

Preberite še: