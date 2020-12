Cavendish se vrača v ekipo, za katero je že kolesaril

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mark Cavendish oblekel dres belgijske ekipe Deceuninck-Quick Step, za katero je že kolesaril med letoma 2013 in 2015..

Mark Cavendish oblekel dres belgijske ekipe Deceuninck-Quick Step, za katero je že kolesaril med letoma 2013 in 2015.. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Britanski kolesar Mark Cavendish se še ne bo upokojil, saj je za prihajajočo sezono našel novega delodajalca. Specialist za sprinte bo v letu 2021 oblekel dres belgijske ekipe Deceuninck-Quick Step, za katero je že kolesaril med letoma 2013 in 2015.

Kolesar z otoka Man velja za enega najboljših sprinterjev v zgodovini, pohvali pa se lahko s 30 etapnimi zmagami na dirki po Franciji, 15 na Giru ter naslovom svetovnega prvaka. Za absolutnim rekordom po osvojenih etapah na Touru zaostaja le za slovitim "kanibalom" Eddyjem Merckxom (34).

"Kot da se vračam domov"

Pri belgijski ekipi bo bržčas sestavljal sprinterski vlak za Irca Sama Bennetta in ob morebitni vrnitvi za Nizozemca Fabia Jakobsena. "Ne morem opisati, kako navdušen sem nad vrnitvijo v moštvo. Nikoli nisem skrival čustev do tega posebnega moštva, zato se zdi to kot vrnitev domov," je ob podaljšanju športne poti dejal 35-letnik.

V letošnji sezoni je imel Cavendish številne težave, nikoli pa ni zares posegel po visokih mestih na pomembnih dirkah. Oktobra je po preizkušnji Scheldenprijs, ki sicer velja za neuradno svetovno prvenstvo za sprinterje, čustveno oznanil, da se utegne po letu 2020 tudi posloviti od profesionalnega kolesarstva.

V karieri je Cavendish skupno zbral kar 146 zmag, zadnja pa sega v februar 2018, ko je dobil tretjo etapo dirke po Dubaju.