Geraint Thomas dobil kopijo pokala za zmago na Touru

Britanski kolesar Geraint Thomas ima spet pokal za zmago na letošnji kolesarski dirki po Franciji. Ne sicer originala, ki so ga ukradli na slavnostni prireditvi v Birminghamu oktobra, ampak kopijo, nadomesten pokal so mu prireditelji Toura v nedeljo izročili v oddaji britanske televizije.

"Hvala organizatorjem največje dirke na svetu, podjetju Amaurysport, da so se potrudili in izdelali repliko," so se prek spletnih omrežij Francozom zahvalili predstavniki Skya, Thomasove ekipe, ki so tudi glavni krivci, da je kolesar iz Walesa ostal brez originala.

Tega so namreč skupaj s pokaloma Chrisa Frooma za zmago na lanski Vuelti in letošnjem Giru ponosno razstavljali na prireditvi v Birminghamu, a pri varovanju niso bili pazljivi, kar je izkoristil tat in ga ukradel. Thomas je nato prek medijev pozval nepridiprava, da ga vrne, saj posebne vrednosti nima, a je naletel na gluha ušesa.

Policija je sporočila, da tatu za zdaj ni našla, a nadaljuje preiskavo.