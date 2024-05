Zlato Nizozemki in Italijanu, Tanja Žakelj na 22. mestu

Nizozemka Puck Pieterse je zmagovalka preizkušnje v olimpijskem krosu na evropskem prvenstvu v gorskem kolesarstvu v Romuniji. Tekmovalka, ki bo v ponedeljek dopolnila 22 let, je uspešno ubranila naslov. Na štartu je bila tudi Tanja Žakelj, ki je tekmo po boju v blatu in dežju končala na 22. mestu.

Mona Mitterwallner iz Avstrije je tako kot lani osvojila srebro na evropskem prvenstvu v krosu. Za zmagovalko Puck Pieterse je zaostala 1:11 minute. Svetovna prvakinja Francozinja Pauline Ferrand-Prevot, ki je bila dolgo časa na poti do kolajne, je po padcu odstopila in ostala brez uvrstitve. Nemka Nina Benz je prišla do brona (+2:14). Mitterwallnerjeva je padla v predzadnjem krogu na spolzkem skalnatem terenu na istem mestu kot Ferrand-Prevot, a je lahko nadaljevala.

Šestintridesetletna veteranka iz Slovenije Tanja Žakelj je zaostala za zmagovalko dva kroga. Žirovka se je letos vrnila v domači klub Rajd Ljubljana. V začetku maja se je veselila ubranitve naslova državne prvakinje Slovenije, že četrtega po vrsti, v kratkem krosu.

Slovensko reprezentanco v nadaljevanju čaka dirka svetovnega pokala in mladinske svetovne serije v Novem Mestu na Moravskem.

Avondetto prvak, Naglič ni nastopil

V moški konkurenci v olimpijskem krosu je danes slavil Italijan Simone Avondetto, ki je ugnal Danca Simona Andreassena in Nemca Juliana Schelba. Andreassen je takoj v uvodu dirke samostojno napadel, a je imel nato smolo s predrto gumo, potem ko ga je lovil Avondetto.

Italijan je na koncu slavil s 50 sekundami naskoka pred Andreassenom, Schelb je zaostal 1:07 minute. Na startnem seznamu moške dirke je bil tudi Slovenec Rok Naglič, a preizkušnje ni začel.