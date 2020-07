Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Everesting je bil zelo priljubljen v času karantene, a mnogi se ga lotevajo tudi zdaj, ko so meje nekoliko lažje prehodne. Včeraj ga je uspešno opravil tudi sloviti španski kolesar Alberto Contador, ki je s časom 7:27:20 celo novi vodilni na lestvici everestinga.

Prejšnji rekorder Lachlan Morton, član kolesarske ekipe EF Pro Cycling, je 8848 višincev nanizal v času 7 ur, 29 minut in 57 sekund, kar pomeni, da ga je Contador ugnal za kar 2 minuti in 37 sekund.

37-letni Contador, ki se je po 15 letih zelo uspešne kolesarske kariere upokojil leta 2017, se je podviga lotil na 6,8-kilometrskem vzponu na Navapelegrin blizu Segovie, severno od Madrida.

Klanec je prevozil 78-krat, po končanem izzivu pa prek družbenih omrežij sporočil, da je norost končana. "Hvala vsem za sporočila, ki so me spodbudila, da sem se lotil izziva. Več kot sedem ur in 8848 višinskih metrov. Zelo zahteven izziv, a zelo lepo izkušnja. Naslednjič se je lotimo skupaj," je pozval svoje oboževalce.

Contadorjev dosežek so potrdili pri organizaciji Hells 500, ki bdi nad korektnostjo rezultatov everestinga.

Contador je za vsak slučaj na kolesu vztrajal dlje, kot je bilo potrebno, in skupaj nanizal kar 8964 metrov višinske razlike. Prejšnji rekorder Morton je namreč zaradi napake pri seštevanju višincev podvig moral ponoviti.

Na Sportalu smo že pisali o everestingu, in sicer prejšnji mesec, ko je slovenska amaterska kolesarka Laura Šimenc na lokalnem klancu Povlje s časom 11 ur in 31 minut postavila celo tretji najboljši čas v ženski konkurenci.

Na sam vrh lestvice se je prejšnji teden zavihtela nekdanja svetovna prvakinja v vožnji na čas iz leta 2010 Emma Pooley, ki je everesting opravila v rekordnem času osmih ur in 53 minut.