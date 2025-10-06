Jutri na belgijski dirki Binche – Chimay – Binche kariero zaključuje ena od slovenskih pionirk profesionalnega kolesarstva. Eugenia Bujak, Poljakinja, ki je slovensko državljanstvo prevzela leta 2018, je v soboto na evropskem prvenstvu v Franciji odpeljala svojo zadnjo dirko v reprezentančnem dresu, jutri se bo poslovila še od kluba Cofidis. "Danes, jutri je vse zadnje, ampak le kot profesionalna kolesarka. Pojutrišnjem bo vse novo. Vsaka zgodba ima začetek in konec," je na družbenih omrežjih zapisala 36-letnica, osemkratna slovenska prvakinja.

Eugenia Bujak je tekmovalno kariero začela na dirkališčih na Poljskem, leta 2013 pa že osvojila naslov državne prvakinje na cestni dirki. V letih 2014 in 2015 je bila poljska prvakinja v vožnji na čas, takrat že kot članica slovenske profesionalne ekipe BTC City Ljubljana, katere dres je oblekla leta 2014. "Najboljša stvar, ki se mi je lahko zgodila, je bil podpis pogodbe s prvo slovensko profesionalno žensko ekipo BTC City Ljubljana. Presenetili so me ljudje, ki sem jih spoznala, prijateljstva, ki sem jih ustvarila, in vsa podpora," je na Instagramu zapisala odhajajoča tekmovalka.

Prve kolesarske korake je naredila na Poljskem ob popolni podpori moža Miłosza, zadnjih pet let pa je bilo napornih, piše Bujak: "Diagnosticirali so mi hipotiroidizem in Hashimotov sindrom. Borila sem se in verjela, da to ni razlog za prenehanje. Od takrat je bilo več padcev kot vzponov. A obkrožena z neverjetnimi ljudmi sem lahko našla ravnovesje in še vedno uživala v kolesarjenju."

V BTC Cityju je skupaj s Polono Batagelj, Špelo Kern in Uršo Pintar gradila slovensko žensko profesionalno kolesarstvo, tega pa ne bi bilo "brez Gorazda Penka in velike podpore mesta Ljubljana, BTC Cityja in vseh naših partnerjev". "Bile smo majhna ekipa, a smo zelo hitro dosegle raven svetovne turneje. Dobila sem življenjsko darilo, lahko sem zastopala Slovenijo na največjih kolesarskih dogodkih. Zelo sem hvaležna za to!" je še zapisala tekmovalka, ki je slovenske barve branila tudi na dveh olimpijskih igrah, leta 2021 v Tokiu in lani v Parizu.

Kariero, v kateri je zbrala 15 zmag (od teh osem na državnih prvenstvih Slovenije, štiri na cestnih dirkah in štiri v vožnji na čas), bo jutri sklenila kot članica francoskega Cofidisa.

