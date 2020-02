Ewan v strmem ciljnem sprintu do zmage, Mezgec sedmi, Pogačar deveti #video

What a sprint from @TamauPogi to secure the last bonus second at the first intermediate sprint!



⏱️Time: 36 sec

🚴‍♂️Avg Speed: 67.9 km/h

💨Max Speed: 72.3 km/h

⚡️Avg Power: 710 W (Power-to-weight: 10.75 W/kg)

💥Max Power: 1080 W

🌪️Avg Cadence: 112 rpm

🇦🇪 #UAETour