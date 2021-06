Carapaz slavil v Švici

Etapo, ki je potekala v okolici Andermatta in je bila dolga 159,5 kilometra, je dobil Švicar Gino Mäder (Bahrain - Victorious). Ta je vodilno skupino napadel na zadnjem vzponu in nato v spustu do cilja kolesaril s Kanadčanom Michaelom Woodsom (Israel Start-Up Nation) in ga ugnal v ciljnem sprintu.

Tretje mesto je zasedel Italijan Mattia Cattaneo (Deceuninck - Quick Step), ki je zaostal devet sekund, toliko kot tudi Carapaz, zmagovalec dirke po Italiji 2019, in Uran.

Skupno tretje mesto je pripadlo Dancu Jakobu Fuglsangu (Astana), ki je na koncu zaostal 1:15 minute. Tretji pred zadnjo etapo je bil sicer Francoz Julian Alaphilippe, ki pa je zapustil dirko zaradi rojstva svojega prvorojenca.

Švicarsko preizkušnjo pa je končal edini slovenski predstavnik na dirki Domen Novak (Bahrain Victorious). Danes je bil 91., skupno pa 101.

