Na Vuelti prvi pravi test za Rogliča in preostale hribolazce

Na Dirki po Španiji kolesarje danes čaka prva zahtevnejša gorska etapa, ki bo pravi test moči v gorah in kazalnik pripravljenosti posameznih favoritov. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki je po prvih treh etapah na sedmem mestu, in drugi hribolazci na Vuelti bodo morali na 170,5 kilometra dolgi trasi od Plasencie do ciljnega vzpona Pico Villuercas opraviti štiri kategorizirane vzpone, tudi cilj bo navkreber. Etapa se bo z nevtralno vožnjo začela ob 13.05, zares bo šlo od 13.27, ko bodo kolesarji prevozili kilometer nič, in končala okoli 17.30.