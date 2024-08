V živo: Kako se bodo dan po kaotični etapi odzvali Rogličevi? Španec v begu.

Dirka po Španiji, 7. etapa:

150 km do cilja: Španec Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi) je še naprej edini ubežnik, pred glavnino si je v 30 kilometrih nabral pet minut prednosti. Za rdečo majico O`Connorjem je na začetku etape zaostajal 44 minut.

162 km do cilja: Isasa ima pred glavnino 2:45 prednosti. Španec je dolgo bežal že na tretji etapi Vuelte, bil je zadnji kolesar od kvarteta, ki so ga ujeli na poti v Castelo Branco.

🚴‍♂️💨 With the start of the stage come the first attacks: 🇪🇸 Xabier Isasa goes solo and already has a gap of 1'.



Con el inicio de la etapa ha llegado el primer ataque del día. 🇪🇸 @xabier_isasa - @euskaltelteam marcha en solitario con 1 minuto de ventaja.

175 km do cilja: Kot prvi s pobegom na ta vroč dan, ob začetku etape je bilo 33 stopinj, poskuša Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi).

179 km do cilja: Dva odstopa z Vuelte. Na štartu se nista pojavila Andreas Kron (Lotto Dstny) in Damiano Caruso (Bahrain Victorious). Prvi je v četrtek padel in utrpel pretres možganov, tako da ni pripravljen na nadaljevanje dirke, Caruso pa se ne počuti dobro. Po pregledu pri zdravniku so v ekipi sprejeli odločitev, da ne nadaljuje španske pantlje.

🇪🇸 #LaVuelta24 | ST 07@CarusoDamiano woke up feeling unwell today. He was reviewed by our team Doctor and it was decided he was not fit to race today.

Get well soon Damiano!



Get well soon Damiano!#RideAsOne



📸 @SprintCycling pic.twitter.com/Xbwxmb3kSd — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) August 23, 2024





180 km do cilja: Prvič v življenju je etapo v rdeči majici vodilnega začel junak četrtkove etape Ben O`Connor, ki ima pred najbližji zasledovalcem Primožem Rogličem na začetku etape 4 minute in 51 sekund prednosti.

🚴‍♂️ The start of the stage 7⃣!



🚩 ¡Salida lanzada de la etapa 7⃣!



🚴‍♂️ The start of the stage 7⃣!

🚩 ¡Salida lanzada de la etapa 7⃣!

💪 Stage 7️⃣ is underway! 180km of racing through beautiful Andalucia await us.



💪 Stage 7️⃣ is underway! 180km of racing through beautiful Andalucia await us.

➡ ¡La etapa 7⃣ está en marcha! Otro día espectacular por Andalucía nos espera.

: Današnja etapa je po profilu veliko lažja od četrtkove, s slabimi dva tisoč višinskimi metri in le enim kategoriziranim vzponom. Klanec z zanimivim imenom Alto del 14 % – gre za 7,4 kilometra dolg vzpon druge kategorije s 5,6-odstotnim povprečnim naklonom – je poimenovan po najstrmejših delih, tekmovalce pa bo pričakal le slabih 30 kilometrov pred ciljem v Cordobi.