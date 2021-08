Bo šel Roglič po Pogačarjevih stopinjah?

V šesti etapi Vuelte bo kolesarje čakala pot od Requene do kraja Alto de la Montana de Cullera. In prav zaključek bo najbolj zanimiv del dneva, ko bo moral biti Primož Roglič (Jumbo-Visma) na preži. Pred enim letom je na tem vzponu blestel Tadej Pogačar. V skupnem seštevku je Roglič na drugem mestu, pet sekund za vodilnim Francozom Kennyjem Elissondejem (Trek-Segafredo). Dobro se v skupnem seštevku drži tudi Jan Polanc na 15. mestu.

V sredini ravninski etapi je prišlo do nepričakovane zamenjave na vrhu razpredelnice. Reim Taaramäe je zaradi množičnega padca 11,6 kilometra pred ciljem zaostal za glavnino in moral predati rdečo majico vodilnega Kennyju Elissondeju.

Tako se je Primož Roglič (Jumbo-Visma) povzpel na drugo mesto in ga zdaj od prestižne majice, ki jo je letos že imel na sebi, loči vsega pet sekund.

Danes, etapa se bo začela z zaprto vožnjo ob 13.45, se mu ponuja priložnost, da jo obleče, vendar lahko pričakujemo, da bo v prvi vrsti nadzoroval tekmece v boju za skupno zmago. Zato pa se lahko zagotovo nadejamo spremembo povsem na vrhu v petkovi gorski etapi, s ciljem v Alicanteju - Balcon de Alicante.

Foto: A.S.O. Zaključni vzpon v današnji 6. etapi bo predstavljal največji izziv za tiste, ki jih zanima skupna zmaga. Vzpon na Alto de la Montaña de Cullera bo dolg sicer le 1,9 kilometra – povzpeli se bodo za nekaj manj kot 200 višinskih metrov -, povprečna naklonina pa bo 9,4-odstotna, kar je dovolj, da bi se med favoriti nekoliko premešale karte.

The Montaño de Cullera dobro pozna Tadej Pogačar, ki se je leta 2020 najhitreje povzpel nanjo na dirki po Valencii. Razlika je le ta, da bodo letos zaključili klanec pri 1,9 kilometra, medtem ko je moral Pogačar pot še nadaljevati in jo zaključil po treh kilometrih kolesarjenja. Takrat je premagal Alejandra Valverdeja in Dylana Teunsa. Zato bo zanimivo videti, kako se bodo danes Roglič in druščina lotili zaključka.