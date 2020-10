Roglič pred novimi izzivi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič je v prvi etapi na veliki način prišel do etapne zmage.

Primož Roglič je v prvi etapi na veliki način prišel do etapne zmage. Foto: A.S.O.

Vuelta se je začela na najboljši mogoči način, če gledamo iz slovenskega zornega kota. Primož Roglič ni pustil tekmecem, da bi po njegovem lanskem zmagoslavju na Dirki po Španiji kdo drug oblekel rdečo majico vodilnega.

Predal jo je sam sebi in bo z njo poskušal še enkrat prikolesariti do Madrida, kjer bo 8. novembra cilj.

A je pred njim še 17 preizkusov – zaradi nenavadnega kolesarskega leta je letošnja Vuelta namesto 21 dolga 18 etap.

Foto: A.S.O.

In sreda pomeni nov dan in nov izziv. Od Pamplone do konca v Lekunberrriju bo dolžina trase 151,6 kilometra. Višinska razlika med mestoma je vsega 105 metrov, a bo spet klanec I. kategorije ob koncu dneva postregel z zanimivim bojem, vzponom na Alto de San Miguel de Aralar.

Kolesarji se bodo morali povzpeti na 1.215 metrov nadmorske višine. Dolžina vzpona bo 9,4 kilometra, povprečni naklon pa bo znašal 7,9 odstotka – na nekaterih predelih bo ta znašal tudi 15 odstotkov. Pravi izziv bo ob koncu še 17 kilometrov dolg spust, ki bo imel tudi nekaj krajših vzponov.

Foto: A.S.O.

Pred tem bodo kolesarji vozili po razgibani trasi, ki bo imela še dva gorska cilja III. kategorije. Prvi bo že po 21 kilometrih – Puerto de Guirguillano (8,2 kilometra in 4,3-odstotni naklon). Drugi vzpon na gorski cilj III. kategorije se bo začel na 78. kilometru. Puerto de Urbasa bo 9,2 kilometra dolg vzpon, ki bo imel povprečni naklon 4,7 odstotka.

Pravi test moči bo sledil na 125. kilometru, ko se bo začel že omenjeni vzpon na Alto de San Miguel de Aralar. Za konec torej sledi 17-kilometrski spust, ki bo spektakularen. Zanimivo bo videti, ali bo glavnina dovolila ubežnikom svojo dirko ali ne.

Vse skupaj se bo začelo ob 13.49, dogajanje na trasi pa bomo tudi tokrat v živo pospremili na Siolu.