Bo Eiking zadržal rdečo? "Če se Roglič odloči napasti, težko."

Po nekaj divjih razgibanih etapah je na Vuelti spet napočil čas za resne hribe. Danes bodo morali kolesarji v 14. etapi Dirke po Španiji premagati tri gorske cilje, enega tretje in dva prve kategorije. Cilj bo prav po drugem strupenem vzponu, 1.580 metrov nad morjem. Pričakovati je mogoče obračun favoritov, Primoža Rogliča čaka naporen dan.

Rdečo majico vodilnega že peti dan brani Norvežan Odd Christian Eiking (Intermarche), ki pa se zaveda, da bo v njej le stežka dočakal ponedeljkov drugi dan počitka. "Seveda bom poskušal ubraniti rdečo majico, ampak je vse odvisno od Rogliča. Če se bo odločil napasti, bo težko. Ampak z nekaj sreče in dobrimi nogami se lahko še bojujem zanjo," je včeraj razlagal vodilni kolesar na Vuelti.

Rogliču je rdečo majico slekel po deveti etapi, danes pa se bodo najbrž pokazali tudi drugi favoriti za končno zmago in Eikinga čaka trd boj.

Štirinajsta etapa bo s slabimi 166 kilometri sicer kratka, ampak peklenska. Na sporedu so namreč trije kategorizirani klanci, dva prve kategorije, tudi ciljni na Pico Villuercas. Gre za 14,5-kilometrski klanec s povprečnim naklonom 6,2 odstotka in deli, ki se približajo desetim odstotkom. Tam lahko pričakujemo resen spopad favoritov, najbrž kar nov dvoboj Rogliča in Španca Enrica Masa (Movistar), ki je na letošnji Vuelti v odlični formi.

A še pred koncem etape kolesarje čaka izčrpavanje, najprej vzpon na Puerto Berzocana (III. kategorija, 7,7 km pri 5,2 odstotka), takoj za njim pa še na Alto Collado de Ballesteros (I. kategorija). To je kratek, 2,8 kilometra dolg klanec, ampak strm, s povprečnim naklonom 14 odstotkov in dvema 20-odstotnima odsekoma.

Etapa se bo z zaprto vožnjo v Don Benitu začela ob 12.50, ob 13.02 bo šlo zares, cilj na Picu Villuercasu pa naj bi kolesarji dosegli med 17.16 in 17.46.

V nedeljo sledi še ena zahtevna preizkušnja, 197,5-kilometrska etapa od Navalmorala de la Mate do El Barraca s štirimi gorskimi cilji, dvema prve ter po enim druge in tretje kategorije. Cilj v nedeljo pa bo na spustu.

