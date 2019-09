Gilbertu etapna zmaga, Roglič odgovoril na napad Lopeza #video

Gilbert je pokazal, da je pred enim od vrhuncev sezone, svetovnim prvenstvom konec septembra v Yorkshiru, v vse boljši formi, dirko za mavrično majico pa je postavil kot enega od zadnjih ciljev.

Začetek etape je bil peklenski. Številni poskusi bega so bili neuspešni, saj glavnina ni popuščala. O divjem ritmu govori podatek, da so kolesarji prvi dve uri vozili s povprečno hitrostjo 47 kilometrov na uro.

Šele po 100 kilometrih si je nekaj prednosti privozil Južnoafričan Willie Smit, 58 kilometrov pred koncem etape pa se je izoblikovala prava ubežna skupina.

Gilbert je čakal na pravi trenutek in ga dočakal na zadnjem vzponu dneva, ki je bil dolg dobra dva kilometra, povprečna naklonina pa je bila dobrih 12 odstotkov. Prekaljeni Belgijec je pozorno spremljal tekmece, prvič napadel 9,2 kilometra pred koncem, s seboj potegnil Aranburuja in Barcela, 300 metrov kasneje pa je ob novem pospeševanju ostal sam. Čeprav sta Španca zmanjšala njegovo prednost, ga resneje nista ogrozila.

Svetovni prvak iz leta 2012 je slavil prvo etapno zmago na tritedenskih dirkah po letu 2015 in šesto na Vuelti. Zadnjič je na španski pentlji slavil leta 2013. Za Gilbertom sta čez cilj prišla Španca Alex Aranburu in Fernando Barcelo.

Gilbert je na koncu zadržal nekaj sekund prednosti pred Špancema:

Lopez poskušal,a ne za dolgo

Skupina favoritov je prišla čez cilj skupaj, prave volje ob norem ritmu čez etapo za napade ni bilo. Kolumbijec Miguel Angel Lopez je sicer enkrat pospešil, a le za kratek čas. Favoriti so zaostali tri minute in dve sekundi.

Roglič bo v rdeči majici dirkal še tretji dan po vrsti. Tadej Pogačar je ostal na petem mestu. Oba Slovenca sta prišla čez cilj skupaj, z nasmeškom na obrazu in udarcem s pestmi.

Na drugem mestu skupno je Španec Alejandro Valverde (+1:52,), tretjem Lopez (+2:11), četrtem Kolumbijec Nairo Quintana (+3:00), petem Pogačar (+3:05).

"Bil je res hiter start. Počutil sem se OK, noge so dobre. V zaključku etape sem bil zraven, pripravljen na napade," je v cilju razložil Pogačar in povedal, kaj je dejal Rogliču pred ciljno črto: "Samo, da sva preživela še en dan."

Roglič je brez težav zadržal rdečo majico. Foto: Twitter

Kje so bili preostali Slovenci?

Prestala slovenska trojka je danes zaostala nekoliko več. Domen Novak (Bahrain-Merida) je bil 86., zaostal je 14:23 minute, Luka Pibernik (Bahrain-Merida) je končal na 93. mestu, 16:18 minute za Gilbertom, Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) je osvojil 104. mesto, zaostal je 17:56 minute. Skupno je Pibernik 114., Mezgec 118. in Novak 140.

V petek nova poslastica

V Baskiji bo tudi petkova etapa, ki se bo po 166,4 kilometra končala na zahtevnem vzponu Los Machucos. Roglič pričakuje, da ga bodo tekmeci za rdečo majico resneje napadli že v petek, a se jih ne boji. "Smo močni, smo pripravljeni. Moramo opraviti svoje delo. Samozavest je potrebna, a na koncu je vse odvisno od moči, ki jo imaš. To je ključ do uspeha," sporoča Zasavec.

Izidi 12. etape kolesarske dirke po Španiji in skupni vrstni red: 1. Philippe Gilbert (Bel/Deceuninck-QuickStep) 3:48:18

2. Alexander Aranburu (Špa/Caja Rural-Seguros) + 0:03

3. Fernando Barcelo (Špa/Euskadi Basque Country-Murias) isti čas

4. Jose Rojas (Špa/Movistar) 0:22

5. Nikias Arndt (Nem/Sunweb) 0:26

6. Tosh Van Der Sande (Bel/Lotto Soudal) 0:29

7. Cyril Barthe (Fra/Euskadi Basque Country-Murias)

8. Manuele Boaro (Ita/Astana)

9. Tim Declercq (Bel/Deceuninck-QuickStep) vsi isti čas

10. Valerio Conti (Ita/UAE Emirates) 0:31

...

23. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 3:02

24. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) isti čas

86. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) 14:23

93. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) 16:18

104. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 17:56

... Skupno: 1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 44:52:08

2. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) + 1:52

3. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 2:11

4. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 3:00

5. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 3:05

6. Carl Fredrik Hagen (Nor/Lotto Soudal) 4:59

7. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 5:42

8. Nicolas Edet (Fra/Cofidis) 5:49

9. Dylan Teuns (Bel/Bahrain-Merida) 6:07

10. Wilco Kelderman (Niz/Sunweb) 6:25

...

114. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) 1:50:03

118. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 1:55:43

140. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) 2:03:54

...

Potek 12. etape na Vuelti: KONEC! Philippe Gilbert (Deceuninck-QuickStep) je zadržal nekaj sekund prednosti pred zasledovalno dvojico in se razveselil etapne zmage. Drugi je bil Alex Aranburu, tretji pa Fernando Barcelo Aragaon. Skupina z vodilnim Primožem Rogličem je prečkala cilj s tri minutnim zaostankom.



Cilj,Bilbao: 1. Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step)

2. Álex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA) +3”

3. Fernando Barceló (Euskadi-Murias)

4. José Joaquín Rojas (Movistar Team) +22”

5. Nikias Arndt (Team Sunweb) +26”

...

23. Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates) +3:02"

24. Primož Roglič (Team Jumbo-Visma) isti čas 16.57, 5 km do cilja: Kolesarji so v divjem spustu Gilbert ima še vedno 16 sekund prednost pred zasledovalno dvojico. V glavnini ni bilo večjih pretresov, Roglič bo brez težav zadržal rdečo majico in veliko prednost.17.00, 2,5 km: Gilbert ima za zadnje dva kilometra le še 10 sekund prednosti. 16.53: Zanimivo je tudi v glavnini, kjer je napadel Lopez, a je Roglič na napad odgovoril. 16.52: Gilbert ima 20 sekund prednosti pred dvojico Aranburu Deba in Barcelo Aragon. 16.50, 9 km do cilja: Na polovici 2,2 kilometrov dolgega zahtevnega klanca je skočil Philippe Gilbert (Deceuninck-QuickStep). nihče mu ne more slediti. 16.45, 10 km do cilja: Vodilni kolesarji (15) so že začeli vzpon na Alto de Arraiz, ki ima v povprečju 12,2-odstotni naklon. Že zdaj je jasno, da bomo iz te skupine dobili tudi etapnega zmagovalca. 16.41, 11 km do cilja: Skupina 13 kolesarjev bo vsak čas ujela vodilni par, nato pa se bodo podali na zadnji klanec na etapi. Glavnina z Rogličem zaostaja 3 minute in 30 sekund. 16.37, 16 km cilja: Tsgabu Grmay (Mitchelton-Scott) in Felix Grosschartner (Bora-Hansgrohe) vztrajata v vodstvu. Imata še 20 sekund prednosti pred zasledovalno skupino, malce bližje je tudi glavnina - 3:35. 16.34, 18 km km do cilja: Vodilna kolesarja imata le še 20 sekund prednosti pred zasledovalno skupino, v kateri je 16 kolesarjev. Alto El Vivero, gorski cilj III. kategorije (144.8km)

1. Tsgabu Grmay (Mitchelton-Scott), 3 točke

2. Felix Grosschartner (Bora-Hansgrohe), 2 točki

3. Nikias Arndt (Team Sunweb), 1 točka 16.25, 27 km do cilja: Tsgabu Grmay (Mitchelton-Scott) in Felix Grosschartner (Bora-Hansgrohe) sta zdaj skupaj v vodstvu. Prednost pred prvim zasledovalcev Valeriem Contijem (UAE Team Emirates) imata pol minute prednosti, zasledovalna skupina 15 kolesarjev pa okoli 40 sekund. Glavnina za vodilnima dvema zaostaja okoli 4 minute prednosti. 16:23, 28 km do cilja: V lov za vodilnim Avstrijcem se je podal Tsgabu Grmay (Mitchelton-Scott), ki ima za Felixom nekaj več kot deset sekund zaostanka, zasledovalna skupina, v kateri je le še 15 kolesarjev, pa že več kot 40. 16.19, 29,5 km: Felix Grosschartner (Bora-Hansgrohe) je skočil iz ubežne skupine. Avstrijec je napadal na vzpon proti Alto El Vivero in ima pred zasledovalci okoli 16 sekund prednosti. 16.15, 30 km do cilja: Prednost ubežne skupine se ne manjša, še vedno znaša krepko čez 4 minute. Alto de Urruztimendi ,gorski cilj III. kategorije (134,7 km): 1. Marco Marcato (UAE Team Emirates), 3 točke

2. Valerio Conti (UAE Team Emirates), 2 točki

Alto de Urruztimendi ,gorski cilj III. kategorije (134,7 km): 1. Marco Marcato (UAE Team Emirates), 3 točke

2. Valerio Conti (UAE Team Emirates), 2 točki

3. Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step), 1 točki 16.06, 37 km do cilja: 19 vodilnih kolesarjev si je pred glavnino nabralo že več kot 5 minut prednosti, da zdaj pa je ta padla na 4:30. Če se ta kmalu ne zmanjša, bomo zmagovalca etape dobili v ubežni skupni. Dodajmo še, da prav nihče v skupni razvrstitvi ni nevaren vodilnemu Rogliču.

15.37 - beg je po več poskusih končno uspel, kolesarji imajo 2.30 minuti pred glavnino.

V begu je 19 kolesarjev, med njimi tudi dva Baska: Philippe Gilbert in Tim Declercq (Deceuninck-QuickStep), Valerio Conti in Marco Marcato (UAE Team Emirates), Francisco Ventoso (CCC Team), José Joaquín Rojas (Movistar), Nikias Arndt (Team Sunweb), John Degenkolb in Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Heinrich Haussler (Bahrain-Merida), Manuele Boaro (Astana), Willie Smit (Katusha-Alpecin), Jonathan Lastra in Alexander Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA), Tsgabu Grmay (Mitchelton-Scott), Tosh van der Sande (Lotto Soudal), Felix Großschartner (Bora-Hansgrohe), Cyril Barthe in Fernando Barceló (Euskadi-Murias).



Slovenca tudi po 11. etapi ostajata v odličnem položaju. Primož Roglič (Jumbo-Visma) je po včerajšnji etapi, kjer so izstopali ubežniki, glavnina pa se je peljala zelo umirjeno in kontrolirano, še vedno suvereno v vodstvu (z 1:52 prednosti pred svetovnim prvakom Alejandrom Valverdejem iz ekipe Movistar, vodi pa tudi v posebni razvrstitvi po točkah, a bo zeleno majico spet "posodil" Nairu Quintani), mladi Tadej Pogačar iz ekipe Emirates ohranja 5. mesto.

Za Rogličem ima tri minute in pet sekund zaostanka, od 3. mesta, ki ga drži Kolumbijec Miguel Angel Lopez, pa ga loči 54 sekund.

Današnja etapa naj ne bi bistveno premešala kart na vrhu skupne razvrstitve, a presenečenja so vedno mogoča. Glede na to, da so meteorologi napovedali dež in da je zadnji del trase podoben klasikam, so mogoči številni scenariji.

Še bolj pestro bo jutri, ko je na sporedu še ena gorsak etapa, ki se bo končala z brutalnim vzponom na Alto de los Muchachos, ki je ocenjen kot vzpon ekstra kategorije.

Poglejte si, kako je potekala izdelava Rogličevega kolesa za kronometer:

Skupna razvrstitev na Vuelti po 11. etapi:



1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 41:00:48

2. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) + 1:52

3. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 2:11

4. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 3:00

5. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 3:05

6. Carl Fredrik Hagen (Nor/Lotto Soudal) 4:59

7. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 5:42

8. Nicolas Edet (Fra/Cofidis) 5:49

9. Dylan Teuns (Bel/Bahrain-Merida) 6:07

10. Wilco Kelderman (Niz/Sunweb) 6:25

...

114. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) 1:36:47

119. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 1:40:49

141. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) 1:52:33

