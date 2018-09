Britanec prevzel vodstvo, Američanu ena najtežjih etap

King in Mollema sta bila člana desetčlanske ubežne skupine. Američan je napadel 20 kilometrov pred ciljem in se podal v lov na svojo drugo etapno zmago, Nizozemec pa se je za njim zapodil osem kilometrov od ciljne črte. Vmes se je že zdelo, da so Kingu pošle moči, Mollema je zaostanek z ene minute in pol zmanjšal na pol minute, a se je Američan pobral iz krize in na koncu slavil z 48 sekundami prednosti. King je dosegel drugo etapno zmago na letošnji Vuelti, najboljši je bil že v četrti etapi. Tretji v etapi je bil Belgijec Dylan Teuns z dvema minutama in 38 sekundami zaostanka.

Garal za to, da je tu

"Že s prvo etapno zmago sem uresničil sanje. Garal sem, da sem tu. To je bil velik cilj v moji karieri. Danes je bilo pomembno, da se borim za novo priložnost. Nisem še tako trpel v življenju, kot sem trpel danes na zadnjem klancu. V glavi imam še vedno meglo," je nekaj minut po prihodu v cilj, ko je že nekoliko prišel k sebi, dejal King, za prihodnje dni pa si želi: "Želim nadaljevati v takem ritmu. Iskal bom priložnosti v begu."

Na zaključnem, 10-kilometrskem zaključnem vzponu so skupaj kmalu ostali favoriti, v zadnjem kilometru pa sta jih med prvimi razpotegnila Kolumbijca Nairo Quintana in Miguel Angel Lopez. Omenjena sta cilj prečkala kot četrti in peti, šesti je bil Nizozemec Wilco Kelderman. Pred Yatesom sta čez cilj prišla še Kolumbijec Rigoberto Uran in Španec Ion Izagirre.

Enajstčlanska ubežna skupina je imel 50 kilometrov pred koncem dneva 10 minut prednosti. Ekipa FDJ vodilnega v skupnem seštevku Francoza Rudyja Molarda je večino časa preživela na čelu glavnine, a razlike ni uspela zmanjšati. Nekoliko je to uspelo moštvu Sky, ki je vajeti prevzel 33 kilometrov pred ciljem. Zaostanek je prepolovil, kmalu pa je bilo jasno, da bosta vsaj King in Mollema beg pripeljala do konca.

Yates sekundo pred Valverdejem

Yates ima po 10. etapah sekundo prednosti pred Špancem Alejandrom Valverdejem. Štirinajst sekund na tretjem mestu zaostaja Quintana, 16 sekund četrti Nemec Emanuel Buchmann, 17 sekund pa Izagirre.

Luka Pibernik je bil 148., skupno je na 142. mestu.

Oba Slovenca tudi tokrat nista končala blizu najboljšim. Luka Pibernik (Bahrain-Merida) je bil 148. z več kot 25 minutami zaostanka. Skoraj pol ure je na 163. mestu zaostal Luka Mezgec (Mitchelton-Scott). Skupno je Pibernik 142., Mezgec pa 161.

Izidi, 10. etapa: 1. Benjamin King (ZDA/Dimension Data) 5:30:38

2. Bauke Mollema (Niz/Trek-Segafredo) + 0:48

3. Dylan Teuns (Bel/BMC) 2:38

4. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 2:40

5. Nairo Quintana (Kol/Movistar)

6. Wilco Kelderman (Niz/Sunweb)

7. Rigoberto Uran (Kol/EF Education First-Drapac) 2:43

8. Ion Izagirre (Špa/Bahrain-Merida) 2:46

9. Simon Yates (VBr/Mitchelton-Scott) 2:49

10. George Bennett (NZl/LottoNL-Jumbo) 3:02

...

148. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) 25:34

163. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 29:53 Skupno: 1. Simon Yates (VBr/Mitchelton-Scott) 36:54:52

2. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) + 0:01

3. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 0:14

4. Emanuel Buchmann (Nem/Bora-Hansgrohe) 0:16

5. Ion Izagirre (Špa/Bahrain-Merida) 0:17

6. Tony Gallopin (Fra/AG2R) 0:24

7. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 0:27

8. Rigoberto Uran (Kol/EF Education First-Drapac) 0:32

9. Steven Kruijswijk (Niz/LottoNL-Jumbo) 0:42

10. George Bennett (NZl/LottoNL-Jumbo) 0:48

...

142. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) 1:19:31

161. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 1:30:46

