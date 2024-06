Na vrsti je kraljevska etapa jubilejne dirke Po Sloveniji

Že v prvem delu kraljevske etape slovenske kolesarje čakajo trije vzponi, ki dajejo priložnost za pobeg, če si bo kakšna skupina privozila nekaj prednosti pred zaključnim vzponom na Krvavec. Prva priložnost bo že na Golem (6,2 km, 5,8-odstotni povprečni naklon), klancu tretje kategorije, katerega vznožje bodo tekmovalci dosegli že po osmih kilometrih etape.

Po nekaj manj kot 50 kilometrih etape je na vrsti Topol (3,7 km, 8 %), še en klanec tretje kategorije, po 75 kilometrih pa še Čepulje (6,3 km, 4,4 %). Sledi mirno nadaljevanje pred zahtevnim zaključkom dneva.

Foto: zajem zaslona Dobrih 19 kilometrov pred ciljem se bo začel vzpon na Krvavec, še posebej zahtevnih bo zadnjih 11 kilometrov, kjer povprečen naklon dosega slabih osem odstotkov, na delih pa presega deset odstotkov. Na Krvavcu je bil cilj etap dirke Po Sloveniji že večkrat, nikoli pa še tako visoko kakor letos. Kolesarji se bodo povzpeli do hotela Krvavec 1.581 metrov nad morjem.

To je dan za najboljše hribolazce na dirki, za odločilno prednost v skupnem seštevku dirke se bodo spopadli tekmovalci, kot so Španec Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), Irec Ben Healy (EF Education – Easy Post), Ekvadorec Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers), pa Italijani Filippo Zana (Jayco AlUla), Giulio Pellizzari, Domenico Pozzovivo in Luca Covili (vsi VF Group – Bardiani – CSF Faizane). Zelene majice vodilnega tudi Giovanni Aleotti (BORA – hansgrohe) bržčas ne bo kar brez boja izpustil iz rok, dobro sta se včeraj na vzponih znašla tudi Francoza Mathieu Burgaudeau in Jordan Jegat (oba TotalEnergies) ...

Najboljša Slovenca v skupnem seštevku dirke, Domen Novak (UAE Emirates) in Matej Mohorič (Bahrain – Victorious), že včeraj nista mogla držati tempa najboljših v klanec na Ravnico, danes bo v etapi z 2.668 višinskimi metri zanju še toliko težje. Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 11. uri, po sedmih minutah naj bi šlo zares, v cilju pa kolesarje pričakujejo med 14.30 in 15.00.

Skupni vrstni red po treh etapah: 1. Giovanni Aleotti (Ita/Bora-hansgrohe) 12:47:17

2. Jhonatan Narvaez (Ekv/Ineos Grenadiers) + 0:12

3. Jordan Jegat (Fra/TotalEnergies) 0:17

4. Ben Healy (Irs/EF Education-EasyPost) 0:19

5. Filippo Zana (Ita/Jayco-AlUla) 0:21

6. Giulio Pellizzari (Ita/VF Group-Bardiani CSF) isti čas

7. Luca Covili (Ita/VF Group-Bardiani CSF)

8. Pello Bilbao (Špa/Bahrain-Victorious)

9. Pablo Castrillo (Špa/Kern Pharma)

10. Domenico Pozzovivo (Ita/VF Group-Bardiani CSF)

...

16. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates) 1:33

17. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 1:34

64. Luka Mezgec (Slo/Jayco-AlUla) 9:08

...

