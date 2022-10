Pogačarjeva posebna misija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 10. uri se bodo kolesarji podali na traso prestižne italijanske klasike. Dirka po Lombardiji je zadnji večji preizkus za najboljše kolesarje, ki bodo nato v večini sklenili letošnje kolesarsko popotovanje. Slovenija ima z lanskim zmagovalcem Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates) in Matejem Mohoričem (Bahrain Victorious) dva aduta za visoko uvrstitev. Oči bodo uprte tudi v zmagovalca letošnje Dirke po Franciji Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma). Aktivno profesionalno kolesarsko pot bosta danes sklenila Vincenzo Nibali (Astana) in Alejandro Valverde (Movistar).

V primerjavi z lani, ko je Tadej Pogačar osvojil italijanski spomenik Dirko po Lombardiji, so letos organizatorji spet nekoliko obrnili traso v drugo smer. Štart bo tokrat v Bergamu, cilj po 253 kilometrih v Comu. Ob 10. uri bodo začeli vrteti pedale, dirko pa bomo podrobneje pospremili tudi na Sportalu.

Foto: Il Lombardia Ko bodo zapustili štart v Bergamu, bodo imeli pred seboj krajši vzpon na Forcellino di Bianzanno, po spustu z njega pa bo sledil prvi resnejši test. Klanec na Passo fi Ganda bo dolg 9,2 kilometra in bo imel povprečno 7,3-odstotno naklonino – najtežji del bo pri vrhu, kjer bo 15-odstotni naklon. Prav ta vzpon je bil lani odločilen, na njem je Pogačar tudi napadel. Letos se kaj takega ne bo zgodilo, saj bo do konca dirke še več kot 200 kilometrov.

Sledilo bo nekaj krajših vzponov in približno 70 kilometrov nekoliko bolj ravninske vožnje. Nato bo prišel čas za vzpon na Madonno del Ghisallo, razdeljen bo na dva dela, in sicer v dolžini 8,6 kilometra, kjer bo 6,2-odstotni naklon. Morda lahko že tu pričakujemo solo napade proti kolesarski kapelici in znamenitemu muzeju, ki je na vrhu.

Vrhunec lahko pričakujemo 20 kilometrov pred ciljem, ko bo najprej vzpon na Civiglio v dolžini 4,2 kilometra in z 9,7-odstotno naklonino. Na tem delu pričakujejo napade, a dirke takrat še ne bo konec. V krožni vožnji v mestu Como bo pred ciljnim spustom do jezera sledil še vzpon na San Fermo D. Battaglio, ki je dolg le 2,7 kilometra, povprečna naklonina pa bo znašala 7,2 odstotka. Povsem pri vrhu bo naklon ceste 10-odstoten.

Tadej Pogačar (UAE Emirates), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Vincenzo Nibali (Astana), Alejandro Valverde (Movistar), Enric Mas (Movistar), Julian Alaphilippe (QuickStep-AlphaVinyl), Sergio Higuita (Bora Hansgrohe), Aleksandr Vlasov (Bora Hansgrohe), Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert), Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Adam Yates (Ineos Grenadiers), Matej Mohorič (Bahrain Victorious) spadajo v krog favoritov za današnji uspeh. Kolesarje na cilju pričakujemo med 16.30 in 17.30.

Ključni vzponi

Foto: Il Lombardia

Foto: Il Lombardia

Foto: Il Lombardia

Foto: Il Lombardia