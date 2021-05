Avstralski raketi še druga etapna zmaga, Madžar ostaja v rožnatem

Avstralski sprinter Caleb Ewan (Lotto Soudal) je zmagovalec sedme etape letošnje Dirke po Italiji. Po 181 kilometrih od Notaresca do Termolija je v ciljnem sprintu ugnal Italijana Davideja Cimolaija (Israel StartUp Nation) in belgijca Tima Merlierja (Alpecin Fenix). Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je bil 16. V skupnem seštevku še naprej vodi Madžar Attila Valter (Groupama FDJ).

Valter je ciljno črto prečkal v času zmagovalca na 36. mestu in ohranil enajst sekund prednosti pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Deceuninck Quick Step) v skupnem seštevku dirke. Tretji je Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadoers) s 16 sekundami zaostanka.

Drugi Slovenec na Giru, Mohoričev moštveni kolega pri Bahrain Victorious Jan Tratnik je danes v cilj pripeljal na 149. mestu, 1:48 za zmagovalcem. V skupnem seštevku je Mohorič pridobil štiri mesta in je zdaj 46. (+ 20:15), Tratnik pa je mesto izgubil in je zdaj 92. (42:52).

Skoraj dve minuti je v zaključku etapi zaradi tehničnih težav izgubil eden od favoritov Britanec Hugh Carthy (EF Education-Nippo). Ker pa je bila etapa kategorizirana kot sprinterska, so mu pripisali čas zmagovalca. S tem lani tretjeuvrščeni na Vuelti v skupnem seštevku ostaja na šestem mestu.

Mirno vse do eksplozivnega zaključka dneva

Sedma etapa je bila z izjemo hitrega zaključka precej mirna. Glavnina je v beg spustila tri kolesarji, a jih držala na varni razliki. Ubežniki so imeli največ pet minut naskoka, glavnina pa jih je ujela 17 km pred Termolijem.

Tam so nato sprinterske ekipe obračunale za položaje na cesti, v zaključku pa je bil tudi nekoliko navkreber najmočnejši Ewan (Lotto Soudal). Slavil je 49. zmago v karieri, drugo na letošnjem Giru, potem ko je bil najboljši že v peti etapi od Modene do Cattolice. To je bila enajsta zmaga Avstralca na velikih tritedenskih dirkah.

📽️ Wasn’t it supposed to be a classic sprint? Well, this is the breathtaking finish at Termoli.



📽️ Non doveva essere la classica volata? Ecco invece il finale mozzafiato di Termoli!#Giro pic.twitter.com/PwmcOl1GuF — Giro d'Italia (@giroditalia) May 14, 2021

Pametno dirkanje in podpora ekipe

"Odločilo je pametno dirkanje in predvsem delo celotne ekipe. Nekaj točk je bilo, na katerih smo morali ostati spredaj in se kar najbolje postaviti. Zame je bil najpomembnejši tisti strmi odsek (1,3 km pred koncem etape, op. p.). Če bi tisti odsek preživel, bi bil v dobrem položaju. Če se to ne bi zgodilo, bi porabil preveč moči. Že tako so me noge na koncu zelo pekle, sprintal sem pravzaprav od 400 metrov pred ciljem," je po etapi dejal 26-letnik.

V zadnjih letih pridno zbira zmage na največjih pentljah. "V kolesarstvu si želim storiti še veliko več kot le to. Lepo pa je priti v Italijo in se boriti za kar največ etapnih zmag," je po peti etapni zmagi na Giru priznal kolesar iz Sydneyja.

Ewan s 106 točkami vodi v seštevku za zeleno majico, Valter pa je poleg skupnega vodstva na dirki na prvem mestu tudi na lestvici mladih kolesarjev (bela majica).

V soboto kolesarje čaka 170 km dolga etapa od Foggie do zahtevnega zaključka na Guardio Sanframondi. Sprva se bodo 50 km pred ciljem povzpeli na Bocca Della Selvo (18,9 km/4,6 %), nato pa sledi dolg spust do Castelvenera pred zaključnim, trikilometrskim vzponom do cilja etape.

Izidi, 7. etapa (Notaresco - Termoli, 181 km): 1. Caleb Ewan (Avs/Lotto Soudal) 4:42:12

2. Davide Cimolai (Ita/Israel Start-Up Nation) isti čas

3. Tim Merlier (Bel/Alpecin-Fenix)

4. Matteo Moschetti (Ita/Trek-Segafredo)

5. Andrea Pasqualon (Ita/Intermarche-Wenty-Gobert)

6. Fernando Gaviria (Kol/UAE Team Emirates)

7. Dylan Groenewegen (Niz/Jumbo-Visma)

8. Max Kanter (Nem/Team DSM)

9. Filippo Fiorelli (Ita/Bardiani-CSF-Faizanè)

10. Juan Sebastian Molano (Kol/UAE Team Emirates)

...

16. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) isti čas

149. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) + 1:48

... Skupni vrstni red: 1. Attila Valter (Mad/Groupama-FDJ) 26:59:18

2. Remco Evenepoel (Bel/Deceuninck-Quick-Step) + 0:11

3. Egan Bernal (Kol/Ineos Granadiers) 0:16

4. Aleksandr Vlasov (Rus/Astana-Premier Tech) 0:24

5. Louis Vervaeke (Bel/Alpecin-Fenix) 0:25

6. Hugh Carthy (VBr/EF Education-Nippo) 0:38

7. Damiano Caruso (Ita/Bahrain Victorious) 0:39

8. Giulio Ciccone (Ita/Trek-Segafredo) 0:41

9. Dan Martin (Irs/Israel Start-Up Nation) 0:47

10. Simon Yates (VBr/BikeExchange) 0:49

...

46. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 20:15

92. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 42:52

...

