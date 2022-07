Na Dirki po Franciji oči uprte v slovenske kolesarje

Nepredvidljiva peta etapa po legendarnih kockah je nekaterim prinesla zadoščenje, drugim veliko žalost. Osrednji favorit, da se do Elizejskih poljan pripelje v rumeni majici, Tadej Pogačar se je v velikem slogu ognil pastem in z novo odlično vožnjo pokazal zobe. Razočaranje so imeli pri Jumbo-Vismi. Zlasti Primož Roglič, ki mu je dobro kazalo, nato pa 30 kilometrov pred ciljem padel in si ob tem celo izpahnil ramo, ki si jo je poravnal kar sam. V primerjavi s Pogačarjem je izgubil veliko časa in se bržčas poslovil od možnosti osvojitve rumene majice.

Po tresenju in peklu na kockah je danes čas za novo epizodo na Dirki po Franciji. Šesta etapa bo zaokrožila tretjino letošnje izvedbe tritedenskega kolesarskega pekla. Sedma etapa, ki je najdaljša na Touru, je dolga 219,9 kilometra.

V preteklosti smo lahko videli, da so najdaljše preizkušnje zanimale Mateja Mohoriča (Bahrain-Victorious), ki je na prav vseh treh tritedenskih dirkah prišel do etapnih zmag na najdaljših trasah. Lahko tudi danes od njega pričakujemo kakšen napad? V žepu ima že dve etapni zmagi na Dirki po Franciji − do obeh je prikolesaril lani.

Foto: A. S. O.

Trasa od mesteca Binche do Longwyja bo razgibana, imela pa bo tri gorske cilje. Prvi bo na 85. kilometru in se imenuje Cote des Mazures (2 km/7,6-odstotni povprečni naklon), ki ima predznak tretje kategorije.

Naslednji test bo predstavljal Cote de Montgny-sur-Chiers, ki je četrte kategorije in bo dolg 1,6 kilometra s povprečno 4,4-odstotno naklonino. Malce pred 205. kilometrom bo sledil zadnji kategoriziran klanec. Cote de Pulventeux je dolg 800 metrov in bo imel kar 12,3-odstotni povprečni naklon. Po krajšem spustu bo sledil še ciljni vzpon do Longwyja – ta bo dolg 1,6 kilometra in bo imel 5,8-odstotni povprečni naklon.

Vsekakor se obetata razburljiva zaključek in nov dan na Touru.