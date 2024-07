Na Touru bodo danes v središču pozornosti ponovno šprinterji. Ti so se prvič med seboj preizkusili v ponedeljek, ko je presenetljivo zmago slavil Eritrejec Biniam Girmay. Afriški kolesar bo tudi danes spadal med favorite za končno zmago, a lahko pričakujemo, da bodo v ospredje poskušali priti tudi tisti, ki so bili v prvi šprinterski etapi razočarani.

Foto: A. S. O.

Jasper Philipsen in Dylan Groenewegen sta bila videti najbolj nezadovoljna. Zanimivo bo videti, kako se bo v šprintu tokrat znašel Mark Cavendish, ki išče pot do slave. Rad bi namreč prikolesaril do 35. zmage, s katero bi bil sam na vrhu po številu etapnih zmag na dirki vseh dirk.

Skupni vrstni red (4/21): 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 19:06:38

2. Remco Evenepoel (Bel/Soudal Quick-Step) + 0:45

3. Jonas Vingegaard (Dan/Visma | Lease a Bike) 0:50

4. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates) 1:10

5. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 1:14

6. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 1:16

Kolesarji bodo začeli dan v Alpah v mestu Saint-Jean-de-Maurienne, v nadaljevanju pa se bodo od Alp oddaljevali.

Dva kategorizirana gorska cilja bosta na trasi, pred tem pa še en nekategoriziran, ki bo na 70. kilometru in bo tudi najdaljši. A ne bo predstavljal težav šprinterjem. Tem bo nelagodno povsem v zaključku. Dvesto metrov pred ciljem bo namreč sledil desni ovinek, kjer bo zelo napeto zaradi pozicij pred zaključnim šprintom.

Upajmo, da ne bo prišlo do kakšnega padca, predvsem pa se lahko vprašamo, kako lahko organizator dopusti, da pride do takšnega zaključka dneva.

V boju za skupno zmago danes ne pričakujemo pretresov. Tadej Pogačar je v četrti etapi opravil odlično delo v boju za skupno zmago in tekmecem dodobra ušel. Drugi Remco Evenepoel zaostaja 45, tretji Jonas Vingegaard 50 sekund. Primož Roglič je z 1:14 zaostanka peti.