Pogačar in Mohorič v središču pozornosti

Danes od 10. ure naprej bo čas za prestižno italijansko klasiko Milano-Sanremo, ki spada med pet spomenikov. Kar 288 kilometrov bodo morali kolesarji prevoziti od Pavie do Sanrema. V ožji krog favoritov za zmago razumljivo spada številka 1 svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar, ki si želi osvojiti tudi ta spomenik. Kako je pokoriti tekmece na tej trasi, dobro ve Matej Mohorič, ki je bil najboljši pred dvema letoma in tudi letos spada v krog kandidatov za končni uspeh. Oba naša matadorja bosta imela ob sebi tudi slovensko pomoč – Pogi v Domnu Novaku, Mohorič pa v Matevžu Govekarju.

Nepredvidljiva dirka Milano-Sanremo se po navadi začne razpletati povsem ob koncu dneva, ko na vrsto prideta krajša klanca Cipressa (5,6 km/4,1 odstotka) in Poggio (3,7 km/3,7 odstotka). Po karakteristikah nista težka, vendar bodo imeli kolesarji za seboj že ogromen del poti in bodo noge utrujene. Zlasti, če bodo ekipe pred tem narekovale hud tempo, kar lahko pričakujemo od moštva UAE Emirates, ki ima v svojih vrstah favorita v Tadeju Pogačarju.

A imajo svoje adute tudi druge ekipe. Največ pozornosti kani še lanskoletni junak Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), ki je znan kot dober kolesar za klasike. Po številu osvojenih spomenikov (Milano-Sanremo, Dirka po Flandriji, Pariz-Roubaix, Liege-Bastogne-Liege, Dirka po Lombardiji) je pri številki štiri, Pogačar pa ima eno lovoriko več – trikrat je osvojil Dirko po Lombardijo, po enkrat pa Liege-Bastogne-Liege in Dirko po Flandriji.

Obeta se dolg sobotni dan. Vse skupaj se bo začelo že ob 10. uri v Pavii, končalo pa okoli 17. ure na ulici via Roma v Sanremu. In kakšna je denimo želja Mateja Mohoriča? Najverjetneje takšna kot pred dvema letoma. Da pride na vrh Poggie skupaj z najboljšimi, nato pa svojo priložnost išče z vratolomnim spustom, pri katerem mu ni para v vsej karavani WorldToura.

Matej Mohorič si kot vedno vzame čas za navijače. Foto: LaPresse

Eden podobnih spustašev je še Tom Pidcock, na katerega ob Filippu Ganni računajo pri Ineos Grenadiers. Pri Lidl-Treku stavijo na Madsa Pedersena, Visma-Lease a Bike bo imela v svojih vrstah Christopha Laporta in Olava Kooija, ob van der Poelu pa bo močan adut ekipa Alpecin-Deceuninck Jasper Philipsen, če bo morebiti prišlo do zaključnega šprinta večje skupine, kar pa težko pričakujemo, saj si Pogačar in preostala druščina osrednjih favoritov takšnega scenarija ne želi.