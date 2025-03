V živo: Pogačar na mokrih cestah na dirki, ki je zanj največja uganka

Čakanja je konec! Danes je dan za prvi kolesarski spomenik sezone, dirko Milano–Sanremo. Na dirki nastopajo trije Slovenci, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), ki spada v najožji krog favoritov, njegov moštveni kolega Domen Novak, ki ga bo skušal pripeljati v najboljši položaj za zmago, in Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), prvi in do zdaj edini slovenski zmagovalec te prestižne dirke. Dirka se bo v mestu Pavia, južno od Milana, začela ob 10.25, najboljši pa bodo ciljno črto prečkali okoli 17. ure. Prej se bo končala ženska izvedba dirke Milano–Sanremo, ki se je po 20 letih vrnila na kolesarski koledar. Od Slovenk nastopata Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) in Špela Kern (Cofidis).