Če Roglič zmaga na Dirki po Lombardiji, bo dosegel poseben mejnik

Danes je na sporedu zadnja velika kolesarska dirka sezone, enodnevna Dirka po Lombardiji. Eden glavnih favoritov za zmago bo prvi kolesar sveta Slovenec Primož Roglič, ki bo skušal na trasi med Bergamom in Comom po 243 kilometrih postati prvi Slovenec z zmago na eni od največjih klasik. Če mu uspe zmagati, bo postal šele drugi kolesar, ki bi nanizal tri zmage na dirkah Giro dell'Emilia, Tre Valli Varesine in Il Lombardia. Pred njim je to leta 1948 uspelo le legendarnemu Italijanu Faustu Coppiju.