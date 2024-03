Poljak še enkrat zmagal na slovenskih cestah, Finkšt četrti

Marcin Budzinski je po skoraj 3:20 ure po zaključnem sprintu v klanec dobil boj s 24 kolesarji, ki so ciljno črto prečkali v enakem času. Za Patrykom Stoszem in Thomasom Capro je tik za stopničkami končal najboljši Slovenec Tilen Finkšt iz Adrie Mobil.

"Dirka je po profilu delovala lahka, a se je šlo od starta do cilja na polno. Na koncu skok na skok in begi. Na koncu sem bil za malo prekratek. Fantje so se potrudili, malo se še lovimo, a napredujemo," je MMC RTV Slovenija navedel 26-letnega Finkšta, ki bo v četrtek v Novi Gorici branil lansko tretje mesto. V enakem času kot zmagovalec so od Slovencev ciljno črto prečkali še Natan Gregorčič (Ljubljana Gusto Santic) na 11., Žak Eržen (CTF Victorious) na 12. in Gregor Matija Černe (mebloJOGI Pro-concrete) na 20. mestu.

V nizu štirih enodnevnih dirk na slovenskih tleh bo v četrtek na sporedu VN Goriške in Vipavske doline, v nedeljo pa še VN Adrie Mobil.