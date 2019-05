V živo: Bo rožnata majica na Dirki po Italiji še vedno v slovenskih rokah?

V živo:

12:06: Na 15. kilometru je odstopil Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ), ki je leta 2009 zmagal etapo na Giru.

11:44: Kolesarji so na sedmem kilometru in imajo že visoko hitrost. Do zdaj še ni ustvarila skupina ubežnikov.

11:30: Kolesarji so začeli s 13. etapo Dirke po Italiji. S štarta se je pognalo 156 kolesarjev.