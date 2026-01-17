Bo letos padla stotica? BMX pumptrack v Sloveniji vedno bolj priljubljen.

Lani je na tekmah za slovenski pokal v pumptracku Pumpaj Slovenija nastopilo že 99 različnih kolesarjev in kolesark. Se disciplini v prihodnosti obeta tudi olimpijski status? Za dodaten dvig ravni discipline bo Slovenija potrebovala tudi tekmovalno zahtevnejše poligone.

Foto: Jure Gasparič Tudi v letu 2026 lahko v Sloveniji pričakujemo še okrepljeno dogajanje na sceni tekmovanj s kolesi BMX na grbinah (pumptrack). Lani so v Sloveniji različna društva izpeljala državno prvenstvo, serijo prireditev za slovenski pokal in še nekaj drugih zunajsistemskih prireditev. Vse to kaže na postopno rast zanimanja tako med organizatorji kot tudi tekmovalci – na zadnji dirki lanske sezone v Šempetru pri Novi Gorici je nastopilo okoli 78 kolesarjev in kolesark.

Skupno je v slovenskem pokalu lani točke osvojilo 99 različnih tekmovalcev, od tega 29 v kategoriji dečkov do 15 let – to je bila tudi najštevilčnejša kategorija.

Foto: Katja Pokorn

Foto: Katja Pokorn

Primer modernega poligona za višjo raven tekmovanj na Švedskem Foto: ŠKD Super Potencial

Tekmovanja s kolesi na grbinah (največ je koles BMX, ni pa to pogoj) so pogosto najlažja vstopna točka za mlade v kolesarski šport. Ker zahteva disciplino, dobre motorične sposobnosti, fizično pripravljenost in obvladovanje kolesa, skrbi tudi za razvoj mladih potencialnih tekmovalcev za druge kolesarske discipline.

Za razliko od discipline race, ki v Sloveniji ostaja pri eni pravi in pogojno dveh progah, se je število pumptrackov lani v Sloveniji še povečalo. To je spet voda na mlin širjenja baze tekmovalcev v disciplini, ki se ji v prihodnje domnevno obeta status olimpijske discipline. To bi se lahko zgodilo do leta 2032.

"Trenutno že imamo tekmovalce, ki so nastopali na svetovnem prvenstvu, prav tako pa imamo tekmovalca, ki je letos stal na stopničkah na prvem neuradnem svetovnem prvenstvu na Švedskem. S programi, ki jih organizira KZS, se močno spodbuja razvoj te discipline. V prihodnje bomo za njen razvoj potrebovali tudi gradnjo pumptrackov, ki so primerni za gostovanje dirk evropske oziroma svetovne ravni. Primere pumptrackov, ki so primerni za takšna tekmovanja, lahko najdemo na Švedskem, Slovaškem, v Švici in drugod po Evropi," pravi Robert Malavašič Šurca, podpredsednik društva Super Potencial iz Vrhnike.

Prav to društvo se je v Sloveniji do zdaj najbolj specializiralo za panogo kolesarjenja na grbinah in so v lanskem slovenskem pokalnem tekmovanju tudi zasedli prvo mesto med društvi.

Kdo so bili lani najuspešnejši?

Razpored tekmovanj za letošnjo sezono za zdaj še ni znan, zato pa navajamo lani najuspešnejše tekmovalce in tekmovalke po posameznih kategorijah v slovenskem pokalu pod okriljem KZS: