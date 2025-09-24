Avstralski kolesarji ubranili naslov svetovnih prvakov

Avstralski kolesarji in kolesarke so ubranili naslov svetovnih prvakov v ekipni vožnji na čas. V Kigaliju v Ruandi so po 41,8 km za vsega pet sekund ugnali francosko ekipo, še pet sekund več je zaostala nesrečna Švica. Slovenija svoje šesterice ni imela na startu.

Na polovici preizkušnje so si branilci naslova Avstralci privozili veliko prednost pred ostalimi. Polovico trase na 20,9 km so pred predajo ženskam prečkali 33 sekund pred Francozi. V boju za kolajne so bile še Švica (+0:34), Italija (+0:47) in Španija (+1:01).

Švicarke so bile z Marlen Reusser pričakovano najhitrejše v ženskem delu, a so po polovici kroga naletele na težave. Prav svetovna prvakinja Reusser je morala po menjavi kolesa loviti svoji rojakinji. To ji je uspelo, a so na stezi Švicarke pustile dobrih 30 sekund.

Na koncu so smolo Švicark za las izkoristile Francozinje in Avstralke, v boju za zlato kolajno pa so imele na zadnjem zahtevnem klancu največ moči Francozinje, a zaostanka za Avstralkami niso mogle nadoknaditi. Avstralija se je tako veselila ubranitve naslove iz Züricha.

Foto: Guliverimage V moškem delu ekipe so bili srebrni s posamičnega kronometra Jay Vine ter Luke Plapp in Michael Matthews, v ženskem pa Brodie Chapman, Amanda Spratt in Felicity Wilson-Haffenden.

V disciplini, ki je bila prvič na sporedu SP leta 2019 v Yorkshiru, se je tako Avstralija po številu naslovov izenačila s Švico (2022, 2023), leta 2019 je bila najboljša Nizozemska, dve leti kasneje pa Nemčija. Leta 2020 zaradi pandemije covida-19 te discipline v Imoli niso organizirali.

Prvenstvo se bo od četrtka do nedelje nadaljevalo s cestnimi dirkami. Vrhunec bo v nedeljo z moško preizkušnjo, na kateri bo naslov branil slovenski as Tadej Pogačar.

Ekipna vožnja na čas, mešano, Kigali (41,8 km):



1. Avstralija 54:30

moški: Jay Vine, Luke Plapp, Michael Matthews;

ženske: Brodie Chapman, Amanda Spratt, Felicity Wilson-Haffenden.

2. Francija +0:05

moški: Bruno Armirail, Paul Seixas, Pavel Sivakov;

ženske: Cedrine Kerbaol, Juliette Labous, Maeva Squiban.

3. Švica +0:10

moški: Jan Christen, Stefan Küng, Mauro Schmid;

ženske: Jasmin Liechti, Marlen Reusser, Noemi Ruegg.

4. Italija +1:15

5. Nemčija +1:34

6. Španija +1:55

7. Belgija +4:20

8. Ukrajina +6:03

9. Kitajska +6:38

10. Etiopija +7:52