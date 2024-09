Ameriška ultrakolesarka Lael Wilcox je postala najhitrejša ženska, ki je s kolesom obkrožila svet. Potrebovala je 108 dni, 12 ur in 12 minut, da je prekolesarila 29.169 km, kar bo veljalo za nov svetovni rekord, je poročala britanska radiotelevizija BBC. Pot je začela in končala v Chicagu. Popravila je rekord iz leta 2018 Jenny Graham iz Škotske, ki je potovala 124 dni in 11 ur.

Osemintridesetletna vzdržljivostna kolesarka z Aljaske se je na pot odpravila 28. maja. Prečkala je 21 držav na štirih celinah, preden je v sredo okoli 21. ure po lokalnem času prispela nazaj v Chicago. Na svoji poti je kolesarila do 14 ur na dan, dnevno pa je na kolesu porabila od 6000 do 10.000 kalorij. Z vožnjo okoli sveta se poteguje za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov, pri kateri so že začeli postopek preverjanja rekorda.

This is Lael Wilcox. She has just completed an attempt at breaking the Guinness World Record for women’s circumnavigation of the earth on a bike, in roughly 108 days. Preceding record is 124 days. pic.twitter.com/PpnR2bDs7A — Caroline Kubzansky (@CKubzansky) September 12, 2024

Lael Wilcox se ni prvič preizkusila v svetu ekstremnih podvigov. Je prva ženska kolesarka, ki je zmagala na TransAmu, približno 6400 km dolgi dirki po vsej ZDA. Postavljala je tudi rekorde v Tour Divide, zahtevni preizkušnji, ki poteka po ameriški celinski ločnici vzdolž Skalnega gorovja.

Medtem ko je njen najnovejši rekord označen kot "vožnja okoli sveta", Guinnessova pravila zahtevajo le, da kolesarji začnejo in končajo na istem mestu ter vedno potujejo v isto smer.

Celotna opravljena pot s kolesom, vključno z leti, trajekti in javnim prevozom, mora biti enaka skupni razdalji, ki ustreza 40.000 km, torej obsegu Zemlje okoli ekvatorja. Najmanjša razdalja, prevožena s kolesom, mora presegati 28.970 km.

Po potiskanju pedal iz Chicaga se je Wilcox odpravila v New York, kjer se je vkrcala na let za Portugalsko. Nato je nekaj tednov potovala na sever do Amsterdama, čez Nemčijo, Alpe, kolesarila je tudi na Balkanu in na koncu čez Turčijo v Gruzijo.

Foto: Reuters

Nato je odletela v Avstralijo, od Pertha ob južni obali do Brisbana, kjer je skočila na let za Novo Zelandijo. Ko je preletela oba otoka, je odletela v svoj rojstni kraj Anchorage, pedalirala vzdolž pacifiške obale do Los Angelesa, nato pa se je po sloviti route 66 odpeljala do Chicaga.

Podvig Američanke je spremljala tudi škotska kolesarka Jenny Graham, ki še drži uradni rekord, ki ga je dosegla pred šestimi leti. Pravi, da je stiskala pesti in navijala za Wilcox: "Najbolj neverjetno je videti ženske, ki svojo športno strast udejanjajo, kot si želijo. Sem samo velika oboževalka."

Premik meja

Anne-Marie Rook, urednica pri reviji Cycling Weekly, je podvige Wilcox in Graham označila kot veliko motivacijo za druge: "Jenny Graham, Lael Wilcox in njim podobne ženske premikajo meje. Ne le v tem, kaj je mogoče v smislu kolesarjenja, ampak meje, ki so bile postavljene ženskam, športnicam."

Wilcox je svojo pot dokumentirala z videoposnetki v družabnih omrežjih, ki jih je posnela s svojo ženo režiserko Rugile Kaladyte.

Par je objavljal tudi dnevni podkast, v katerem sta opisovali vsakodnevne vzpone in padce potovanja.

Novi rekord Američanke pa je morda že ogrožen. Vedangi Kulkarni, 25-letna indijska ultrakolesarka, je v svojem poskusu začrtati nov mejnik preživela že 65 dni in premagala približno 7700 km. Tudi ona namerava svojo vožnjo opraviti v 110 dneh.