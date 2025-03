V svetu kolesarstva se zadnje dni vse vrti okoli prvega kolesarskega spomenika sezone, dirke Milano–Sanremo, ki bo na sporedu to soboto, 22. marca. Kolesarski strokovnjaki imajo vsak svojo teorijo o poti, ki bi jo prvi kolesar sveta Tadej Pogačar moral izbrati, če želi zmagati na dirki, kjer bo po mnenju poznavalcev najtežje zmagal. Kakšno je mnenje njegovega nekdanjega športnega direktorja Allan Peiperja? Kje bi moral slovenski kolesarski šampion napasti? Ali bi mu svetoval ali odsvetoval nastop na spomeniku Pariz–Roubaix?

116. izvedba dirke Milano–Sanremo, ki bo na sporedu to soboto, bo dolga 289 kilometrov. Trasa je ravninska, zadnjih 30 kilometrov zaznamujeta znamenita klanca Cipressa (5,7 km, 4,1-odstotni povprečni naklon) in Poggio (3,7 km, 3,7-odstotni povprečni naklon). Na startni listo so številna močna imena, v ožji krog favoritov poleg Pogačarja spadajo lanski zmagovalec Jasper Philipsen, Filippo Ganna, Jonathan Milan, Mads Pedersen, Thomas Pidcock in Mathieu van der Poel.

Kako naj se po vašem mnenju Tadej Pogačar loti sobotne dirke Milano–Sanremo, če želi zmagati tudi na tem – po mnenju mnogih zanj najtežje dosegljivem – spomeniku?

Če bi bil na Tadejevem mestu in bi vedel, da bo na startni listi vedno nekdo hitrejši v sprintu, bi poskušal napasti že daleč pred ciljem. Element presenečenja bi lahko močno spremenil potek dirke.

Tadej lahko dirka tako kot na dirki Strade Bianche in napade 60 kilometrov pred ciljem. Zakaj ne bi mogel napasti že na vzponu na Cipresso (5,6 km dolg klanec 27 km pred ciljem s povprečnim 4,1-odstotnim naklonom in z maksimalnim devetodstotnim odsekom)? Njegovi pomočniki bodo tako ali tako ob njem in lahko blokirajo konkurenco, če ga ujamejo, pa lahko začnejo znova narekovati tempo.

Sam mislim, da če bi Tadej napadel dovolj zgodaj in bi s tem spravil v paniko kapetane drugih ekip, bi dirka lahko eksplodirala že veliko prej. To je verjetno za Tadeja edina možnost. Če bo čakal do vzpona na Poggio, se bojim, da klanec ni dovolj strm, da bi se lahko otresel konkurence.

Torej, idealno bi bilo, če bi napadel že od daleč in če bi imel enega od svojih pomočnikov v ubežni skupini. Ta bi ga lahko počakal med obema klancema, med Cipresso in Poggiem, kjer je še vedno nekaj več kot deset kilometrov ravnine.

Skratka, če se zaveda, da je v karavani vedno nekdo, ki ga v sprintu lahko premaga, potem ob napadu daleč od cilja nima česa izgubiti. Treba je razbiti dirko in poskrbeti, da bo v ospredju ostalo čim manj konkurentov.

Vremenoslovci za soboto napovedujejo dež. Še en dejavnik, ki bi šel lahko Pogačarju na roko.

Res je, veliko kolesarjev dežja ne mara in bodo zato na cesti še posebej previdni. Če bo deževalo dlje časa, bodo premraženi in to je prednost za Tadeja, ki najbolje kolesari prav v hladnem vremenu. Če bo deževalo ves dan, bo to zanj dobro, ker bo polovica karavane demoralizirana, druga polovica pa premražena. In to so razmere, v katerih se najbolje znajde, mar ne?

Zasedba ekipe UAE Team Emirates-XRG Tadej Pogačar (Slo)

Domen Novak (Slo)

Stake Vegard Laengen (Nor)

Brandon McNulty (Zda)

Jhonatan Narvaez (Ekv)

Nils Politt (Nem)

Tim Wellens (Bel)

Športni direktor: Andrej Hauptman

Ali menite, da bi lahko padec na Strade Bianche pustil psihološke posledice v smislu, da na zadnjem spustu s Poggia ne bi šel na vse ali nič?

Mislim, da ne, ampak nikoli ne veš, to bomo še videli. Ampak glede na to, da Tadej že nekaj let trenira kognitivne sposobnosti, mislim, da mu je to pomagalo pri psihološkem okrevanju. Poleg tega spust s Poggia pozna zelo dobro, saj tam pogosto trenira, zato mislim, da pri spustu s samozavestjo ne bo imel težav.

Zelo vroča tema je tudi dirka Paris–Roubaix. Zdi se, da ima vsak svoj pogled na to, ali bi bilo pametno, da se Pogačar dirke loti že letos ali ne. Kakšno je vaše mnenje?

Osebno mislim, da ne. Sam izhajam iz starejše generacije, ki ji zelo veliko pomeni zmaga na Dirki po Franciji, in menim, da je več vredno petkrat osvojiti Tour, saj to pomeni, da spadaš v posebno kategorijo kolesarjev. Le redkim je to uspelo.

Tadej ima zdaj tri zmage, lahko bi jih imel pet, če bi se mu vedno vse izšlo. Na žalost si je pred dvema letoma zlomil zapestje, morda so v ekipi naredili tudi kakšno napako, tako da ostaja pri treh zmagah. Čeprav je še vedno mlad (26 let, op. a.), pa se moramo zavedati, da prihajajo vedno novi in novi kolesarji in tega ne sme pozabiti.

Skratka, sam ne bi tvegal, da bi Dirko po Franciji izpustil samo zato, da bi vozil Paris–Roubaix. Tadej ima za to še dovolj časa, lahko bi poskusil čez dve ali tri leta. Kot rečeno, zame je to, da s petimi zmagami na Touru postane nesmrten, cilj, ki bi mu moral slediti, čeprav v resnici mislim, da se Tadej s tem ne obremenjuje preveč.

