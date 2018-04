Alaphilippe le premagal Valverdeja, Bole pomagal in odstopil

dirka za Valonsko puščico

Francoski kolesar Julian Alaphilippe je po dveh zaporednih drugih mestih končno storil korak naprej in na dobrih 198 kilometrov dolgi klasični belgijski ardenski dirki za Valonsko puščico vendarle premagal vladarja te preizkušnje Španca Alejandra Valverdeja.

Kolesarja Quick Stepa oziroma Movistarja sta se tudi tokrat udarila na zahtevnem, strmem vzponu na Mur de Huy, za razliko od prejšnjih štirih let in tudi leta 2006 je moral tokrat Valverde priznati poraz. S tem je zamudil priložnost, da postane prvi kolesar, ki je isto klasično spomladansko dirko dobil petkrat zaporedoma, drugič v karieri je zasedel drugo mesto.

Tretji je bil tokrat Belgijec Jelle Vanendert, četrti Čeh Roman Kreuziger, peti Avstralec Michael Matthews, šesti pa Nizozemec Bauke Mollema.

"Na tej dirki sem nastopil tretjič, se tretjič uvrstil na stopničke, prvič zmagal. Dirka se konča z vzponom, ki mi je pisan na kožo, zato sem vsako leto menil, da mi lahko uspe. Tokrat mi je uspelo premagati Valverdeja. Dirka je bila težka, zato zmago sem garal od začetka, a ne samo jaz, ampak vsa ekipa. Imel sem slabo povezavo z našim avtomobilom, nisem točno vedel, kaj se dogaja spredaj. Beg je bil nevaren, v njem je bil tudi Vincenzo Nibali, a z dobrim delom ekipe ni prišlo do presenečenja. Res sem zelo, zelo vesel," je dejal Alaphilippe.

Grega Bole je pomagal zvezdniku in potem odstopil

Edini slovenski predstavnik Grega Bole ni prišel do cilja, njegova naloga je bila, da po svojih najboljših močeh pomaga močnejšim kolegom ekipe Bahrain Merida, ki jim je vse do zaključnega vzpona kazalo dobro, saj je bil v begu njihov zvezdnik Nibali.

Grega Bole ni prišel do konca dirke. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Italijan je bil član skupine, ki je ušla na začetku zadnjega, najtežjega dela dirke, saj je večina vzponov ob koncu (na Mur de Huy se tekmovalci povzpnejo trikrat). Ubežniki, med katerimi je najdlje vztrajal Avstralec Jack Haig - v vodstvu je bil skoraj do sredine 1,3 kilometra dolgega zadnjega vzpona, so imeli že skoraj minuto prednosti, a jim to ni zadostovalo. Omagal je tudi Nibali, za zmago pa se je udarila skupina favoritov. Bahrain Merida je ostala brez odmevnega rezultata, saj je bil njihov najboljši Italijan Enrico Gasparotto šele na 27. mestu.

V nedeljo bo na sporedu še zadnja ardenska klasika, dirka Liege-Bastogne-Liege. Zmagovalec Valonske puščice je avtomatično tudi favorit te dirke, a Alaphilippe noče ničesar napovedovati. "Najprej moram malo uživati v tej zmagi, se spočiti, nato bom še le razmišljal o naslednji preizkušnji," o novem napadu na zmago še ne razmišlja Francoz.