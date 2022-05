Afriškega kolesarja v Nemčiji sprejeli kot rock zvezdnika #video

Evforični navijači - večinoma begunci iz Eritreje, ki so zaradi krvave vojne v Etiopiji, ki se je razširila v Eritrejo, poiskali zatočišče v Nemčiji - so vihteli eritrejske zastave in vzklikali "Bini, Bini, Bini." Prizori, ki jih v kolesarstvu nismo vajeni, a se jih bomo očitno morali privaditi.

Look at the love for @GrmayeBiniam 🇪🇷 here in Frankfurt 😍 pic.twitter.com/5egZPuWeUb — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) May 1, 2022

22-letni Biniam Girmay na 59. klasiki Eschborn - Frankfurt sicer ni krojil razpleta pri vrhu (37. mesto), je pa bilo to dobro ogrevanje za njegov naslednji vrhunec sezone, Dirko po Italiji, ki se bo v petek, 6. maja začela v Budimpešti.

Na rožnati pentlji, njegovi prvi tritedenski dirki, bo najverjetneje lovil etapno zmago, morda pa se bo vključil celo v boj za ciklamno majico za najboljšega v točkovanju.

Pri Intermarchéju najmanj do leta 2026

Girmay je pred dnevi (s pomočjo agenta Alexa Carrere, ki skrbi tudi za Tadeja Pogačarja) podaljšal pogodbo z ekipo Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux, ki ji bo zvest najmanj do leta 2026. Po poročanju specializiranega kolesarskega portala Cyclingnews bo afriški kolesar, ki je specialist za enodnevne dirke, namesto 300 tisoč evrov na leto po novem na leto dobival skoraj milijon evrov, kar je trikrat več kot zdaj.



Foto: Guliverimage

Dirko je dobil Irec Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), ki je po 185 km dolgi razgibani, a vseeno sprinterjem prijazni trasi ugnal drugouvrščenega Kolumbijca Fernanda Gavirio (UAE Team Emirates) in tretjega Norvežana Alexandra Kristoffa (Intermarche-Wanty-Gobert), ki je s štirimi zmagami rekorder na omenjeni dirki.