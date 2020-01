Danci z zmago na celinskem pokalu do vstopnice za ligo prvakov

Hokejisti danskega kluba Sonderjyske Vojens so zmagovalci evropskega celinskega pokala v sezoni 2019/20. Zmago so si zagotovili na zaključnem turnirju, ki so ga konec tedna gostili v svoji dvorani. Na zaključnem turnirju so sodelovali še poljska Cracovia iz Krakova, katere dres nosi Miha Štebih, beloruski Neman Grodno in britanski Nottingham Panthers. Danci so si z zmago priborili tudi vstopnico za hokejsko ligo prvakov v naslednji sezoni.

Za danski hokej je današnja zmaga Sonderjyskeja prva v tem tekmovanju, domači klub pa je do naslova prvaka v celinskem pokalu prišel zasluženo - s tremi zmagami na turnirju. Odločilna je bila današnja proti Cracovii - za Poljake igra slovenski branilec Miha Štebih - s 3:1, po kateri so domači hokejisti ne glede na razplet zadnje tekme že vedeli, da so zmagovalci turnirja. Na koncu je imel domači klub sedem točk, toliko kot Nottingham, a je odločila medsebojna tekma. Tretji so bili Belorusi, četrti pa Poljaki.

Sonderjyske Vojens je prvi danski kolektiv s tovrstnim dosežkom. Z zmago si je prislužil pravico igranja v ligi prvakov v prihodnji sezoni.

V drugoligaškem klubskem hokejskem tekmovanju v evropski konkurenci je v tej sezoni sodeloval tudi slovenski državni prvak SŽ Olimpija. A Ljubljančani so tekmovanje hitro končali. Oktobra so igrali na turnirju drugega kroga v konkurenci tekmeca iz alpske lige Rittna, madžarskega Ferencvarosa in baskovskega Txuri-Urdina in se poslovili po le tretjem mestu v skupini.