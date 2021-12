Zahteven večer na Koroškem v znamenju vrnitve navijačev in rekonvalescentov

Pred hokejisti HK SŽ Olimpija je zahtevno gostovanje pri prvaku Celovcu, kjer so pred desetimi dnevi vknjižili veliko zmago, sledila pa sta dva poraza. Bodo zeleno-beli še drugič v kratkem času spodnesli Korošce, ki zvečer pričakujejo vrnitev vsaj enega od rekonvalescentov po poškodbah in navijačev na tribune?

Ljubljansko moštvo, ki je pred dnevi po skoraj dveh mesecih prepustilo prvo mesto ICEHL, čaka še drugo gostovanje pri branilcu naslova iz Celovca v slabih dveh tednih. Četa Mitje Šivica je na zadnjem obračunu na Koroškem povedla z 2:0, gostitelji so uspeli izenačiti, ob koncu pa so Ljubljančani po pretkani akciji zadeli in odpeljali veliko zmago (3:2). Imela pa je grenak priokus, poškodoval se je Luka Kalan, ki je že prestal operacijo kolena in predčasno končal sezono.

Ob Kalanu bodo še naprej odsotni branilca Joona Erving (vrnil naj bi se po božiču) in Miha Logar (potrebuje še dva tedna okrevanja) ter izkušeni napadalec Aleš Mušič, ki naj bi bil nared sredi januarja. Se pa v postavo vračata finski vratar Paavo Hölsa in branilec Tine Klofutar.

Tudi Celovčanov poškodbe niso obšle, zaradi zdesetkanega moštva je priložnost v ICEHL dobil tudi slovenski branilec Andrej Tavželj, a avstrijska ekipa se sestavlja. V tekmovalni ritem se počasi vračajo Nick Petersen, Paul Postma in Samuel Witting. Kdo od trojice bo zaigral že proti Olimpiji, bodo odločili po današnjem razdrsavanju. Predvideno je, da bo nared MVP končnice lanske sezone Petersen, kar je nakazal tudi v izjavah. Kanadčana so pogrešali 14 tednov.

Trener Mitja Šivic opozarja, da bo treba biti povsem osredotočen že od prvega sodniškega meta. Foto: Sportida

Že od prvega sodniškega meta bo treba biti pravi

Tako Olimpija kot trenutno sedmi Celovec sta na zadnjih štirih tekmah zmagala le enkrat. "Celovec je na zadnji tekmi izgubil s Pustertalom, tako da pričakujem, da bodo še bolj lačni zmage. Morali bomo biti pravi že od prve minute, igrati svojo igro, preprosto, odgovorno v obrambi, saj vse izhaja iz obrambe. Ne smemo jim dati preveč priložnosti za igro z igralcem več. Osredotočeni bomo morali biti že od začetka, pomembno bo, da uspešno preživimo prvih pet minut," pred gostovanjem pravi Šivic, ki bo z ekipo že v nedeljo spet gostoval na Koroškem, takrat pri Beljaku.

Celovčani bodo na tribunah znova pozdravili navijače, tekmo si jih bo na prizorišču lahko ogledalo 2.000.

Fehervar gostuje pri Pustertalu. Foto: Guliverimage

Kuraltovi pri Pustertalu

Madžarsko moštvo iz Szekesfehervarja, za katerega igra Anže Kuralt, gostujejo pri Pustertalu, ki je na zadnjih treh tekmah vselej zmagal. Zmagoviti niz bodo na število štiri poskušali podaljšati tudi graški panterji (Ken Ograjenšek), in sicer v Innsbrucku. Linz (Blaž Gregorc), ki črno serijo nadaljuje tudi pod trenerjem Raimom Summanenom, gosti Bolzano, Dunajčani pričakujejo Beljak, Dornbirn pa Znojmo. Vodilni Salzburžani so prosti.

Liga ICEHL, 28. krog Petek, 17. december

19.15 EC KAC (Rok Tičar, Andrej Tavželj) - HK SŽ Olimpija

Steinbach Black Wings Linz (Blaž Gregorc) - Bolzano

Innsbruck - Graz 99ers (Ken Ograjenšek)

Pustertal - Fehervar AV19 (Anže Kuralt)

Vienna Capitals - VSV Beljak

Dornbirn - Orli Znojmo