Številna slovesa in dva slovenska predstavnika, ki upata, da bo letos drugače

Konec tedna se začenja deveta sezone Alpske lige. Po zadnjem tekmovalnem obdobju so se poslovili kar štirje klubi, pridružil pa se je KHL Sisak, tako da bo alpska druščina štela 13 predstavnikov. Med njimi sta tako kot lani tudi dva slovenska, HDD Sij Acroni Jesenice in HK RST Pellet Celje, ki se jima v zadnji izvedbi ni uspelo prebiti v končnico, zdaj pa upata, da bo letos drugače. Naslov prvaka bo branil italijanski Ritten.

Ne le IceHL, tudi Alpska liga konec tedna odpira vrata, a v skrčeni zasedbi. Če je še v lanskem tekmovalnem obdobju sodelovalo 16 moštev, jih bo v novem 13. Poslovile so se druga ekipa Celovca, Lustenau, Fassa in Steel Wings Linz AG, pridružil pa se je KHL Sisak.

Med trinajsterico iz štirih držav bosta tudi tokrat dva slovenska predstavnika. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice in HK RST Pellet Celje. Precej več sprememb je bilo na Gorenjskem, kjer jim po naslovu prvaka v sezoni 2022/23 lani ni uspelo priti v končnico. Od društva se je poslovil trener Gaber Glavič, kariero je končal kapetan Gašper Glavič, prvi strelec in asistent Žan Jezovšek se je preselil v Nemčijo, prav tako v moštvu ni več vidnejšega člena napada Erica Panceta, branilec Miha Logar se je preselil v Celje.

Nejc Brus je med povratniki na Jesenice. Foto: www.alesfevzer.com Trenersko taktirko so zaupali Fincu Niku Eronenu, napad sta okrepila njegova rojaka Olli Valtola in Santeri Sillanpää, teden pred alpskim začetkom pa so v obrambo postavili še tretjega tujca med igralci Jacka Lyonsa. Preostali del ekipe je slovenski, nekateri so se vrnili v dvorano Podmežakla. Med povratniki so med drugimi Gregor Koblar, Nejc Brus, Erik Svetina, Jaka Šturm, Jaša Jenko ...

"Podaljšali smo klop"

"Vesel sem, da sem del Alpske lige. Lani moštvu ni šlo po željah. Prišlo je do veliko sprememb v ekipi. Pripeljali smo nekaj tujcev, vrnili nekaj fantov in predvsem podaljšali našo klop. Cilj je vrniti klub tja, kamor spada. Vsako tekmo bomo šli na zmago. V vsakem športu mora biti cilj, da zmagaš čim več tekem," je pred sezono za uradno spletno stran lige dejal 35-letni trener Eronen, ki svojo mladost vidi tudi kot prednost, saj morda lažje razume mlajše generacije hokejistov. Zase pravi, da želi delovati pošteno in odkrito ter da je zelo strasten glede hokeja, kar pričakuje tudi od svojih varovancev, s katerimi cilja na čim več zmag. Teh v pripravljalnem obdobju ni bilo, izgubili so štiri pripravljalne tekme, še najbolje so se držali proti Beljaku, proti kateremu so izgubili v podaljšku.

"Partnerja za ta projekt ni" "Za zdaj v naših krajih partnerja za ta projekt ni." Foto: www.alesfevzer.com

"Čas bo pokazal, kam sodimo. A če bosta odnos in energija prava, v prvem delu računamo na mesto med najboljšo peterico in s tem na neposredno uvrstitev v drugi del tekmovanja," so pri STA povzeli besede direktorja kluba Anžeta Pogačarja.

Ta še naprej pogreša partnerje, ki bi jim Jesenice uspelo vrniti na višjo tekmovalno raven: "Za to bomo potrebovali strateškega partnerja. Le derbi z Olimpijo privabi ljudi in le z dvema močnima kluboma bomo imeli priložnost za razvoj igralcev. A za zdaj v naših krajih partnerja za ta projekt ni."

Celjani drugič

Manj kadrovskih sprememb, vsaj kar se tiče ključnih igralcev, je bilo v Celju, kjer je ogrodje ekipe ostalo. Klub, ki se je Alpski ligi pridružil lani, bo še naprej s trenerskega mesta vodil nekdanji reprezentant Gal Koren. Ta na ledu ne bo mogel več računati na branilca Marka Čepona, ki se je upokojil, mu bo pa Čepon pomagal kot pomočnik. Gal Koren bo Celjane v drugi sezoni Alpske lige poskušal peljati do končnice. Foto: www.alesfevzer.com

Miha Logar se je z Jesenic preselil v Celje. Foto: Peter Podobnik/Sportida Koren je v ekipi pozdravil branilca Miho Logarja, ki se je preselil z Jesenic, v napadu pa Ukrajinca Danila Tsarkovskega, del napada bo tudi Gregor Žeželj, ki je pomagal že v zadnji sezoni kot posojeni igralec Slavije. Še naprej se bodo lahko zanesli na prvega strelca zadnje sezone, Latvijca Mikusa Mintautiskisa, pa prvega asistenta, kapetana Jureta Sotlarja.

V premierni sezoni se Celjanom ni uspelo uvrstiti v končnico, upajo pa, da bo v tej sezoni drugače. "Na začetku lanske sezone smo preživljali težke trenutke (priprave in začetek so jim otežile poplave, ki so jih pregnale iz njihove dvorane, op. a.), a smo jih uspešno prestali. Po mojem mnenju smo imeli dober drugi del sezone. Pripravljalno obdobje je bilo dobro, fantje so lačni dobrih rezultatov. Lahko obljubim, da bomo vsako tekmo dali vse od sebe," je za uradno spletno stran lige dejal Koren.

"Lani smo sezono končali zelo pozitivno in tako želimo kreniti v letošnjo. Letos se na pripravah vidi napredek in to moramo zdaj prenesti na tekme," pravi kapetan Sotlar. Foto: Peter Ocvirk/Facebook HK RST-Pellet Celje

"Lani smo sezono končali zelo pozitivno in tako želimo kreniti v letošnjo. Letos se na pripravah vidi napredek in to moramo zdaj prenesti na tekme. Verjamem, da bomo dali na ledu vse od sebe in to se bo pokazalo tudi v izidih," pa je za STA dejal Sotlar.

Celjani so se na pripravljalnih tekmah dvakrat srečali z alpskim novincem, na prvi tekmi so ga zanesljivo premagali (8:3), na zadnji pa izgubili z 2:6, tesno so premagali Jeseničane, izgubili pa z 1:3 z madžarskim UTE.

Po 36 tekmah peterica v končnico in master round, preostali v kvalifikacijski skupini

V rednem delu tekmovanja bo vsako od 13 moštev odigralo 36 tekem. Najboljših pet bo po rednem delu neposredno napredovalo v končnico. A še pred četrtfinalom se bodo ekipe v t. i. skupini master med seboj pomerile za čim boljše izhodišče za končnico.

Peterica se bo po rednem delu uvrstila neposredno v končnico, preostale čakajo dodatni boji za tri preostale četrtfinalne vstopnice. Foto: Sportida

Preostalih osem ekip se bo po rednem delu razdelilo v dve kvalifikacijski skupini za preboj v pre-playoff, v katerem se bodo nato razdelile še zadnje tri četrtfinalne vstopnice.

Predviden začetek končnice je 8. marec 2025, finale pa naj bi se začel 5. ali 10. aprila, končal pa najpozneje 19. aprila prihodnje leto.

Jeseničani in Celjani začenjajo v gosteh

Jeseničani bodo prvo tekmo nove sezone odigrali v soboto na gostovanju pri Bregenzerwaldu, Celjani pa bodo tisti dan gostovali v Sterzingu pri Wipptal Broncos Weihenstephan. Prvi slovenski alpski dvoboj bo 10. oktobra v Celju.