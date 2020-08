Washington Capitals odpustili trenerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvaki severnoameriške hokejske lige leta 2018 Washington Capitals so po izpadu v prvem krogu letošnje končnice odpustili trenerja Todda Reirdena.

Capitals so v končnici z 1:4 izpadli v boju z New York Islanders, ki jih vodi Barry Trotz, strokovnjak, ki je Washington pred dvema letoma vodil do naslova prvaka.

Reirden je bil med 2014 in 2018 Trotzev pomočnik. Kot glavni trener Washingtona je v dveh sezonah zbral 89 zmag, 46 porazov in 16 porazov po podaljšku oziroma kazenskih strelih.

Preberite še: