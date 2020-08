Vegas silovito začel drugi krog, Boston strl Tampo

Hokejisti Vegas Golden Knights so na prvi tekmi konferenčnega polfinala s kar 5:0 razbili svojega tekmeca iz Vancouvra. Bolj vroče je bilo med Boston Bruins in Tampa Bay Lightning, Kosmatinci so prvo zmago dosegli z rezultatom 3:2.

Uvodna tekma drugega kroga končnice med Vegas Golden Knights in Vancouver Canucks se je v mehurčku v Edmontonu končala z visoko zmago hokejistov iz prestolnice igralništva. Ti so v 12. minuti povedli prek Jonathana Marchessaulta, v drugi tretjini so Jacoba Markstroma ugnali še trikrat, v zadnjem delu pa je Max Pacioretty zakuril petardo in poskrbel za menjavo v vratih kanadskega moštva. Vstopil je Thatcher Demko in zaustavil vse naslednje poskuse razigranega Vegasa.

Ta je med vratnicama znova računal na Robina Lehnerja, medtem ko je večji del sezone prva vratarska hobotnica Marc-Andre Fleury srečanje spremljala ob ledu. Šved se je izkazal s shut-outom, obranil je vseh 26 strelov Vancouvra, sploh prvič v končnici lige NHL je zaklenil svoja vrata.

Boston Bruins so na prvi tekmi konferenčnega polfinala s 3:2 ugnali Tampa Bay Lightning. Foto: Getty Images

Precej bolj napeto je bilo na prvem obračunu konferenčnega polfinala med Tampa Bay Lightning in Boston Bruins. Kosmatinci so ob koncu prve tretjine povedli, David Pastrnak je v 25. minuti zvišal na 2:0, Brad Marchand pa na začetku zadnjega dela poskrbel za +3. Nato so se Strele po zaslugi Victorja Hedmana vrnile v igro, Šved je v 49. minuti znižal na 1:3, minuto pred koncem rednega dela pa zadel za 2:3 in za kratek čas vrnil nekaj upanja. A rezultat se do konca tekme ni več spremenil in Boston je v seriji na štiri zmage povedel z 1:0.

Liga NHL, konferenčni polfinale, 23. avgust



Zahodna konferenca

Vegas Golden Knights : Vancouver Canucks 5:0 /1:0/



Vzhodna konferenca

Tampa Bay Lightning :Boston Bruins 2:3 /0:1/



//razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

