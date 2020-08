Ovečkin hitro na počitnice, njegov rojak zvezda večera

V severnoameriški hokejski ligi sta znana še dva udeleženca konferenčnih polfinalov. New York Islanders so dobili peto tekmo uvodnega kroga končnice s 4:0 ter s 4:1 v zmagah izločili favorizirano ekipo Washington Capitals za preboj v konferenčni polfinale vzhoda. Na zahodu je Dallas Stars z izidom s 4:2 v zmagah dobil serijo proti Calgaryju.

Tekme letošnje končnice lige NHL zaradi pandemije novega koronavirusa potekajo v mehurčkih v Kanadi brez navijaškega pridiha. V ospredju je bila tekma v Torontu, kjer so otočani v prvem krogu končnice povsem nadigrali enega izmed favoritov za Stanleyjev pokal.

Anthony Beauvillier je dosegel prva dva gola na odločilni tekmi, med strelce sta se vpisala še Nick Leddy in Josh Bailey, Semjon Verlamov pa je z 21 obrambami ohranil mrežo otočanov nedotaknjeno.

Hokejisti Dallas Stars so za preboj v polfinale zahodne konference potrebovali eno zmago več kot Islanders. Na odločilni šesti tekmi v Edmontonu so prikazali zelo dominantno predstavo v drugi in tretji tretjini, ekipi Calgary Flames so prizadejali poraz s 7:3.

Denis Gurjanov je zadel kar štirikrat. Izjemen je bil v drugi tretjini, ko je kar trikrat premagal nasprotnega vratarja.

Po prvih sedmih minutah obračuna niti slučajno ni kazalo na zmago Dallasa. Calgary si je namreč v razponu manj kot treh minut zagotovil vodstvo 3:0. V polno so zadeli Andrew Mangiapane, Johnny Gaudreau in Rasmus Andersson.

A to je bil račun brez Gurjanova, ki je eksplodiral v nadaljevanju. Za zvezde iz Teksasa sta se izkazala še Miro Heiskanen, ki je golu dodal še tri podaje, Joe Pavelski pa je vpisal zadetek in dve podaji.

Vratar Dallasa Anton Hudobin je dovolil prve tri gole, a je nato do konca tekme zaprl vrata in zaustavil naslednjih 34 strelov na gol igralcev nasprotne ekipe.

Liga NHL, konferenčni četrtfinale, 20. avgust Washington Capitals : New York Islanders 0:4 /1:4/

Calgary Flames : Dallas Stars 3:7 /2:4/ //razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

