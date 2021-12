Po pisanju Kleine Zeitunga je vodstvo Beljaka postopek sprožilo, saj naj bi napadalca Olimpije Tadej Čimžar in Miha Zajc na tekmi na Koroškem neprimerno gestikulirala branilcu domačega moštva Dereku Joslinu. (VIDEO poteze Čimžarja, zaradi katere zaseda disciplinska komisija tekmovanja, od 2.52 naprej.)

Po tekmi in ogledu videoposnetka dogajanja so svoj pogled podali tako vpleteni igralci kot trenerja. Vse skupaj je pod drobnogled vzela disciplinska komisija lige IceHL, ki po pisanju avstrijskega medija še vedno zaseda.

"Žal mi je, da je na tekmi prišlo do rasističnega incidenta, res žalostno je, da v današnjem času prihaja do takih stvari. Upam, da bodo to obravnavali," je o dogajanju povedal trener Beljaka Rob Daum, član upravnega odbora kluba Gerald Rauchwald je po pisanju avstrijskih medijev takoj po tekmi zahteval izključitev do konca sezone.

Olimpija zanika povezavo z rasizmom

Svoj pogled na dogajanje do danes v sporočilu za javnost predstavili še pri Olimpij. Med drugim so zapisali, da odziv ni bil povezan z rasizmom, pač pa je bil posledica grobosti in prekrška domačega igralca. Dogodek Tadeja Čimžarja in Mihe Zajca je pod drobnogled vzela disciplinska komisija lige. Foto: Morgan Kristan/Sportida

"Po prerivanju pred golom domače ekipe je Tadej Čimžar pokazal gesto 'big-headed bully', zaradi česar je domači klub sprožil postopek proti našemu igralcu zaradi rasizma, prav tako proti Mihi Zajcu, ki je soigralcu stopil v bran. V klubu smo se z obema igralcema pogovorili. Odziv naših igralcev je bil posledica grobosti in prekrška domačega igralca, ki je spotaknil, porinil in udaril našega igralca, nikakor in v nobenem primeru pa ni bil povezana z rasizmom."

"Prisegamo na vrednote, kot so spoštovanje, znanje in fair-play, pri tem gojimo spoštljive odnose tako znotraj ekipe kot do nasprotnikov. V klubu imamo ničelno toleranco do rasizma. Vsekakor si želimo, da se dogodek temeljito preuči in razjasni v dobro vseh. Po pogovoru z obema igralcema smo prepričani, da sta gesti naših dveh igralcev vzeti iz konteksta," so v sporočilu dodali pri ljubljanskem klubu.

Ta je na torkovem gostovanju v Beljaku izgubil z 2:4.