Kdo bo prvi finalist? Olimpija v derbi s prednostjo.

Danes bo znan prvi finalist državnega hokejskega prvenstva, v katerem naslov prvakov branijo člani HDD Sij Acroni Jesenice. A prvaki so pred povratno polfinalno tekmo z večnim tekmecem HK SŽ Olimpija, ki bo ob 18. uri v Tivoliju, v zaostanku. Ljubljančani so na prvi tekmi zmagali s 3:0 in tako branijo prednost treh zadetkov.

Po nastopih v rednem delu in razvrstitvi ekip v DP je bilo jasno, da v tej sezoni ne bo tradicionalnega obračuna obeh najmočnejših slovenskih hokejskih zasedb v velikem finalu. Jeseničani so v rednem delu svojo nalogo opravili po pričakovanjih in končali na prvem mestu, Ljubljančani, ki so večinoma na tekme pošiljali pomlajeno zasedbo, pa so bili šele četrti. Po sistemu tekmovanja 1-8, 2-7 ... sta se tako po preskočenih četrtfinalnih ovirah stara rivala znašla v paru že v polfinalu.

Pri Hokejski zvezi Slovenije so odločili, da bo polfinale potekal po sistemu boljši iz dveh tekem. Pred desetimi dnevi so v Podmežakli s 3:0 zmagali hokejisti HK SŽ Olimpija, ki tako branijo prednost treh golov. Ljubljančani si lahko privoščijo tudi poraz z dvema zadetkoma, pa bodo še vedno v finalu. Če bodo za tri gole zmagali člani HDD SIj Acroni Jesenice (ne velja pravilo več golov v gosteh), pa bosta ekipi igrali podaljšek. Zmaga z več kot tremi goli razlike v finale vodi branilce naslova.

Drugi par sestavljata HK Slavija Junior in HK Triglav Kranj, ki zaradi težav s covidom-19 polfinala še nista začela. Prva tekma je predvidena 23. februarja.