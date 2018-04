Umrl je nekdanji hokejski zvezdnik Cveto Pretnar

(1957–2018)

Po kratki, a hudi bolezni je v 61. letu starosti ponoči umrl Cveto Pretnar, legendarni vratar hokejskega kluba Jesenice in čuvaj mreže slovenske in jugoslovanske reprezentance.

Cveto Pretnar je v očeh številnih ljubiteljev hokeja veljal za enega najboljših slovenskih vratarjev vseh časov. Dolgoletni vratar Jesenic in jugoslovanske državne reprezentance je igral na olimpijskih igrah leta 1984 v Sarajevu in na osmih svetovnih prvenstvih.

Zbral je 123 reprezentančnih nastopov in igral tudi na prvi uradni tekmi samostojne slovenske reprezentance. Z železarji, ki jim je bil zvest vse življenje, je osvojil devet naslovov državnega prvaka, zadnjič v sezoni 1992/93.

Leta 2007 je bil sprejet v Slovenski hram slavnih

Ko je "Cveto Pretnar, Cveto Pretnar" hrumelo s tribun

Kot so zapisali v sporočilu Športne zveze Jesenice, je bil Pretnar izjemen človek, na katerega so se vedno lahko zanesli. Igral je tudi z zlomljenim rebrom. "Številni jeseniški navijači se ga zagotovo spominjajo po njegovih odličnih obrambah, večkrat tudi odločilnih. Kolikokrat je s tribun donelo skandiranje navijačev: 'Cveto Pretnar, Cveto Pretnar ...'"

Po besedah zdravnika in športnega komentatorja Andreja Stareta, ki je pripravil spominski zapis za spletno stran Hokejske zveze Slovenije, bo ljubiteljem hokeja v spominu ostal kot izjemen vratar, ki je bil v času svojega nastopanja daleč najboljši čuvaj mreže v tedanji jugoslovanski ligi, v obup je spravljal igralce Olimpije, Medveščaka, Crvene zvezde, Partizana…

Dva vrhunca - Sarajevo in nastop za samostojno Slovenijo

V svoji karieri je doživela dva vrhunca, prvega leta 1984, ko je kot član reprezentance Jugoslavije igral na olimpijskih igrah v Sarajevu (pet tekem, sedem prejetih golov), in drugega leta 1992, ko je odigral dve tekmi za reprezentanco samostojne Slovenije.

Stare je poudaril, da je bil Pretnar velik motivator svoje ekipe, nepopustljiv do zadnjih sekund tekme. "Prav s to svojo vrlino je pripomogel k spektakularnima zmagama Jesenic nad Olimpijo na prvih dveh državnih prvenstvih v samostojni Sloveniji, obakrat z rezultatom 4:3 v zmagah za rdeče. Spominjali se ga bomo tudi po njegovi hudomušnosti in izjemnih refleksih, ki so ga krasili vso kariero," je še zapisal Stare.

V zadnjem obdobju je to že tretja smrt legend slovenskega hokeja. Poslovila sta se tudi Bogo Jan in Tone Gale.