Umor hokejista dobil epilog

Preiskava in sojenje po smrti finskega hokejista Janneja Puhakke, ki ga je 13. oktobra 2024 s šibrovko domnevno ubil njegov nekdanji partner, sta dobila epilog. Sodišče je odločilo, da norveškega veterinarja Rolfa Nordma čaka dosmrtni zapor.

Nordmo je svojega nekdanjega partnerja takrat najprej dvakrat ustrelil, nato pa ga je še večkrat udaril z orožjem. Sam je zanikal odgovornost za umor in priznal krivdo za umor iz malomarnosti. Sodišče je v obsodbi odredilo tudi, da mora Nordmo družini žrtve plačati več kot 60 tisoč evrov odškodnine.

Puhakka je bil sicer prvi finski hokejist, ki je javno razkril svojo homoseksualnost, usodnega 13. oktobra pa je bil najden mrtev v hiši v Espooju. Našel ga je prijatelj, ki je šel do njegove hiše, potem ko Puhakka ni odgovoril na klice in sporočila. Že takoj so kot glavnega osumljenca prepoznali Nordma, motiv pa naj bi bila prekinitev njune zveze nekaj tednov pred dogodkom.