Skromni kralj navdušuje in uživa

Slovenski hokejski as Anže Kopitar čez lužo navdušuje, takšnega točkovnega povprečja, kot ga ima letos, v 15-letni karieri NHL še ni imel. Hrušičan, kapetan in zaščitni znak Los Angeles Kings je izhodišče za tokratnih Sportalovih top 10.

"Kaj pa vem, ukvarjam se s svojo igro, dodelujem jo, predvsem pa v hokeju uživam, kar je najbolj pomembno," je po sobotni zmagi Los Angeles Kings nad St. Louis Blues, ob kateri je po zaostanku z 0:3 z zadetkoma in podajo za 3:3 tlakoval pot do popolnega preobrata, na vprašanje o receptu za izjemne predstave v zadnjem obdobju, razmišljal kapetan Kraljev Anže Kopitar. Skromno in ponižno.

"Predvsem uživam, kar je najpomembnejše," o receptu za odlične predstave pravi Hrušičan. Foto: Guliverimage Znova je v ospredje postavil ekipno delo, a brez Hrušičanovega osebnega statističnega prispevka tudi v njegovi že 15. sezoni najmočnejše hokejske lige na svetu ne moremo. In čeprav je statistika lahko precej zavajajoča, 33-letnikove številke zgovorno govorijo, za kakšno ikono kalifornijskega kluba gre.

V tekoči skrajšani sezoni, ki bo v rednem delu namesto 82 tekem obsegala 56 obračunov, je Kopitar odigral 25 tekem in dosegel 31 točk, s čimer je daleč pred vsemi soigralci (na drugem mestu je branilec Drew Doughty z 22 točkami). S sedmimi zadetki je drugi strelec Kraljev, s 24 asistencami pa prvi podajalec Kraljev in peti asistent lige.

Do zdaj je sezono enkrat končal s povprečjem vsaj točke na tekmo (sezona 2017/18: 82 tekem, 92 točk). V tem tekmovalnem obdobju pa trenutno dosega v povprečju 1,24 točke, kar je njegovo najboljše povprečje v vsej karieri. Zato ne preseneča, da ga strokovnjaki čez lužo uvrščajo med glavne kandidate za nagrado Hart memorial trophy, ki pripade najkoristnejšemu igralcu za svojo ekipo v rednem delu sezone. Prav tako se njegovo ime znova omenja ob nagradi za najboljšega defenzivnega napadalca (Frank J. Selke trophy), ki jo je prejel dvakrat (v letih 2016, 2018). Vrnimo se k njegovim kraljevim številkam.

V dresu Los Angeles Kings, ki mu je zvest od NHL-začetkov v letu 2006, je odigral 1.098 tekem. Le dva hokejista v zgodovini kluba sta jih odigrala več. Foto: Guliverimage

1.098

Kopitar je v dolgoletni NHL karieri odkljukal 1.098 tekem (redni del), kar ga na večni lestvici med člani Los Angeles Kings uvršča na tretje mesto. Še v tej sezoni je mogoče pričakovati, če ne bo poškodb, da bo slovenski hokejski as na drugem mestu prehitel klubsko legendo Dava Taylorja (1.111 tekem). Na prvem mestu je še en zaščitni znak Kraljev, še vedno aktivni Dustin Brown, ki ima za seboj že 1.208 obračunov v dresu Kraljev.

1.070

Z Dustinom Brownom sta skupaj igrala na 1.070 tekmah, kar je največ med aktivnimi "navezami" v ligi NHL, na večni lestvici sta četrta. Foto: Guliverimage

"Bratska naveza" Kopitar-Brown, ki pri LA Kings sodeluje od leta 2006, je v sredo skupaj odigrala 1.070. NHL-tekmo, kar je rekord med aktivnimi igralci. Pred tem je rekord med aktivnimi hokejisti pripadal branilskemu dvojcu Chicaga Duncan Keith-Brent Seabrook (1.067), a je zadnji pretekli teden zaradi poškodbe hrbta sporočil, da je končal kariero. Absolutni rekord lige držita Gordie Howe in Alex Delvecchio, v dresu Detroita sta skupaj zaigrala na kar 1.353 tekmah rednega dela. Kopitar in Brown sta na četrtem mestu večne lestvice.

981

Natanko 90 NHL-ovcev v zgodovini lige se lahko pohvali z izjemnim mejnikom, tisoč točk v rednem delu sezone. Le eden z več kot dva tisoč, Gretzky je kariero končal z neverjetnimi 2.857 točkami. Kopitar je med aktivnimi hokejisti najbližje tisočici. Če bo nadaljeval v trenutnem slogu, bo magično številko dosegel kaj kmalu. Trenutno je pri številki 981, do konca rednega dela sezone je še 31 tekem. Postal bi šele četrti hokejist, ki bi mu tisoč točk uspelo zbrati v dresu Kraljev. Za zdaj je to uspelo le Dionnu (1.307), Robitaillu (1.154) in Taylorju (1.069).

Med strelci LA KIngs vseh časov je na četrtem mestu, med asistenti na tretjem. Foto: Guliverimage

641

Slovenski centralni napadalec, znan po tem, da gara na obeh straneh ledene ploskve, se je podpisal pod 641 asistenc, kar je tretja najvišja številka v zgodovini LA Kings. Vodilni asistent hokejskega ustroja iz mesta angelov je realno dosegljivi Dionne (757 asistenc), še bližje je Kopitar The Great One, od Gretzkega ga loči le še 31 asistenc.

340

Čeprav se nekdanji hokejski časi ne morejo primerjati z današnjimi in je rekord 168 točk Wayna Gretzkyja v eni sezoni danes povsem nepojmljiv, je Kopitar tudi na lestvici strelcev izjemno visoko. S 340 goli v rednem delu se drži četrtega mesta, na vrhu je z nedosegljivimi 557 predsednik kalifornijske franšize Luc Robitaille, vmes sta še Marcel Dionne (550) in Dave Taylor (431).

55

Kopitar je dosegel 55 zmagovitih zadetkov (devet v podaljšku), večkrat sta tekmo Kraljev odločila le dva. Robitaille 73-krat in Dionne 59-krat.

V ligi NHL je debitiral leta 2006, trenutno igra v 15. sezoni najmočnejše hokejske lige na svetu, 15. za LA Kings. Foto: Getty Images

15

Za Kopitarja je to že 15.(!) sezona v dresu Los Angeles Kings, redki so igralci, ki so se tako dolgo obdobje udejstvovali zgolj med Kalifornijci. Eden od takih je od aktivnih igralcev Brown, ki se je klubu pridružil tri leta pred slovenskim oklepnikom in odšteva že 17. sezono. Dolgo je med Kingsi vztrajal tudi Taylor (od 1977 do 1994).

Kopitarja pogodba s Kralji veže do konca sezone 2022/23, sam ne skriva želje, da bi ostal v mestu angelov, a od prihodnje sezone ne bo več popolnoma zaščiten igralec. Čeprav se je v nekaterih razmišljanjih piscev čez lužo njegovo ime pojavilo ob imenih, od katerih bi se Kralji ob "olajšanju" finančne malhe lahko poslovili, si je ta scenarij težko predstavljati.

14

Junija 2016 je postal 14. hokejist v zgodovini LA Kings, ki mu je pripadla kapetanska vloga. Foto: Guliverimage

Kopitarju je sredi junija 2016 pripadla velika čast. Postal je 14. hokejist v zgodovini LA Kings s kapetansko vlogo. Kapetanska sprememba je bila zanj precej zahtevna, saj je črko C prevzel od Browna, s katerim v klubu igra že od svojih NHL-začetkov.

12

Kar 12 sezon od 15 je redni del končal na vrhu točkovne lestvice hokejistov Los Angeles Kings. Če se bo letošnji trend nadaljeval do maja, bo to že 13. sezona, v kateri je zbral največ točk med soigralci. Le v debitantskem tekmovalnem obdobju je pristal na tretjem mestu, v sezoni 2016/17 pa je imel bogatejši točkovni zbir Jeff Carter.

2

Ob obeh Stanleyjevih pokalih, kolikor jih je klub osvojil v več kot 50-letni zgodovini, je imel izjemno pomembno vlogo. Foto: Reuters

Čeprav vrhove večnih lestvic LA Kings (za zdaj) večinoma krojijo hokejisti, ki so bili aktivni pred desetletji, pa se nihče od njih ne more pohvaliti s hokejskim svetim gralom v dresu Kraljev. Kopitar je sanje s kalifornijskim klubom uresničil kar dvakrat. Bil je eden od ključnih členov pri obeh Stanleyjevih pokalih kluba v skoraj 55-letni zgodovini. Leta 2012 je pomagal priboriti premierni naslov prvakov NHL, leta 2014 jim je s soigralci to uspelo še drugič in zadnjič.

Verjamemo, da bi marsikatero osebno številko zamenjal za tretji Stanleyjev pokal, a v zadnjih letih, ko so se morali spopasti s prenovo ekipe in je od zmagovitega jedra ostala peščica, se jim je v šestih poskusih le dvakrat uspelo uvrstiti v končnico, obakrat so izpadli v prvem krogu. Trenutno so peto moštvo zahodne divizije, v končnico bodo napredovala štiri.